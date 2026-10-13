Ilha no Sul do ES encanta com águas cristalinas e paisagens incríveis

A apenas 15 minutos de barco da costa de Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo, a Ilha dos Cabritos encanta visitantes com águas calmas, vegetação nativa e uma vista privilegiada do Monte Aghá. O destino é uma opção para quem deseja aproveitar as belezas naturais do litoral capixaba e descobrir novos lugares para visitar.

Localizada a aproximadamente 1,2 quilômetro da costa, a ilha possui 350 metros de extensão e 180 metros de largura. Apesar do tamanho, oferece diferentes atrações, desde uma pequena praia de águas cristalinas até trilhas que revelam belas paisagens da região.

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Piúma conta com três ilhas: a Ilha do Gambá, a Ilha do Meio e a Ilha dos Cabritos. Entre elas, a Ilha dos Cabritos se destaca pelas atividades turísticas e pelo contato direto com a natureza.

O que fazer na Ilha dos Cabritos?

Foto: Reprodução Terra Capixaba

Uma das principais atrações é a pequena praia que recebe os visitantes logo após o desembarque. Com águas tranquilas e transparentes, o local é uma alternativa para famílias com crianças e turistas que procuram momentos de descanso.

Quem prefere explorar a natureza pode aproveitar as trilhas da ilha. Durante o percurso, os visitantes encontram pontos com vistas panorâmicas da orla de Piúma e do Monte Aghá, um dos principais cartões-postais da região.

A gastronomia também faz parte da experiência. Aos finais de semana, um restaurante especializado em frutos do mar oferece opções para quem deseja aproveitar o passeio e conhecer os sabores do litoral capixaba.

Você sabe por que o lugar recebeu o nome de Ilha dos Cabritos?

A origem do nome guarda uma curiosidade. Antigamente, cabritos habitavam o território. Com o crescimento das atividades turísticas, os guias passaram a divulgar passeios para conhecer a chamada Ilha dos Cabritos.

O nome permaneceu e, com o passar do tempo, tornou-se uma referência para esse destino turístico de Piúma.

Cultivo de ostras é outra atração da região

Além das praias e trilhas, os turistas podem conhecer o cultivo de ostras e sururu realizado em uma fazenda marinha próxima à ilha.

Algumas empresas oferecem passeios que incluem a apresentação das atividades de cultivo e a degustação de ostras. A experiência permite que os visitantes conheçam um pouco mais sobre a produção desses moluscos e sua importância para a gastronomia local.

Como chegar à Ilha dos Cabritos?

Foto: Reprodução Instagram @capitaogriloes

O acesso acontece exclusivamente por embarcações. Os passeios partem da Praia do Corujão ou do ancoradouro localizado na Ilha do Gambá, em Piúma.

Outra possibilidade é contratar um passeio com saída de Iriri, em Anchieta. Entre as opções mencionadas está o roteiro do Capitão Grilo, que inclui visitas à Ilha dos Franceses e à Ilha dos Cabritos.

Para chegar a Piúma, os turistas que partem da região de Vitória podem seguir pela Rodovia ES-060, passando por Guarapari e Iriri, em Anchieta.

Com praias tranquilas, paisagens naturais e opções de passeios de barco, a Ilha dos Cabritos é uma alternativa para quem deseja conhecer outros atrativos do litoral sul do Espírito Santo.

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