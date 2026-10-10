Itaoca ou Itaipava? Descubra o que faz dessas praias as queridinhas do ES

Quem procura um destino para descansar, aproveitar o mar e conhecer as belezas do litoral capixaba encontra duas boas opções no Sul do Espírito Santo. Localizadas no município de Itapemirim, a cerca de 108 quilômetros de Vitória, as praias de Itaoca e Itaipava conquistam turistas com paisagens naturais, faixas de areia branca e diferentes opções de lazer.

Embora estejam lado a lado, as duas praias oferecem experiências distintas. Enquanto Itaipava chama a atenção pela tranquilidade e pela tradição pesqueira, Itaoca se destaca pela infraestrutura turística, pelos quiosques e pelas opções gastronômicas à beira-mar.

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A região, que tem suas origens ligadas a antigas comunidades de pescadores, tornou-se um dos destinos de veraneio do litoral sul capixaba. Durante a alta temporada, o movimento aumenta com a chegada de visitantes interessados em aproveitar o sol, o mar e a culinária regional.

Itaipava: tranquilidade, paisagens e tradição pesqueira

Foto: Tadeu Bianconi

Para quem prefere um ambiente mais tranquilo, a Praia de Itaipava oferece uma combinação de belezas naturais e características típicas das comunidades litorâneas do Espírito Santo.

O nome Itaipava tem origem tupi e significa “pedra que separa o rio”. Uma das características da paisagem é a grande formação rochosa que marca a divisão entre Itaipava e Itaoca.

Entre os principais pontos turísticos está o Píer dos Pescadores, uma estrutura de quase 500 metros de extensão que se tornou referência para quem visita a região. O local proporciona uma vista privilegiada do mar e atrai turistas interessados em fotografar a paisagem e acompanhar a movimentação das embarcações.

A praia também possui uma extensa faixa de areia clara e águas de tonalidade esverdeada. O cenário convida a caminhadas, momentos de descanso e passeios em família.

Apesar de apresentar uma estrutura turística mais simples em comparação com Itaoca, Itaipava conta com restaurantes ao longo da orla, onde os visitantes encontram pratos tradicionais da culinária capixaba.

Itaoca: estrutura, gastronomia e lazer à beira-mar

Foto: Erik Araújo

Quem busca mais comodidade durante a viagem encontra na Praia de Itaoca uma alternativa para aproveitar o litoral de Itapemirim.

Considerada uma das praias mais frequentadas do município, Itaoca reúne quiosques, restaurantes e espaços destinados ao lazer. A orla urbanizada facilita o acesso dos visitantes e oferece estrutura para quem deseja passar o dia à beira-mar.

O nome Itaoca também tem origem tupi e significa “casa de pedra”. Além da paisagem marcada pela areia branca e pelo mar, o destino chama a atenção pela variedade de serviços disponíveis aos turistas.

A gastronomia é um dos atrativos da região. Nos estabelecimentos próximos à praia, os visitantes encontram pratos preparados com peixes e frutos do mar, além de petiscos tradicionais do litoral capixaba.

Outro diferencial é a oferta de hospedagem. Pousadas, campings, casas e apartamentos para aluguel de temporada permitem que os turistas permaneçam por mais dias e explorem outros atrativos de Itapemirim.

Qual praia escolher: Itaoca ou Itaipava?

Foto: Reprodução/Instagram

A escolha entre Itaoca e Itaipava depende do tipo de passeio que o visitante deseja fazer.

Para quem busca sossego, paisagens naturais e um contato mais próximo com a tradição pesqueira, Itaipava pode ser a melhor alternativa. O píer e a atmosfera tranquila estão entre os principais atrativos.

Já Itaoca atende especialmente aos turistas que preferem passar o dia na praia com acesso a quiosques, restaurantes e serviços próximos à faixa de areia.

A proximidade entre os dois destinos também permite conhecer ambos durante a mesma viagem. Assim, o visitante pode aproveitar diferentes paisagens e experiências sem precisar percorrer grandes distâncias.

Com opções para quem deseja descansar ou aproveitar momentos de lazer, Itaoca e Itaipava reforçam o potencial turístico de Itapemirim e mostram por que o litoral sul do Espírito Santo merece entrar no roteiro de quem procura novos lugares para conhecer.

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