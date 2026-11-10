Marataízes vai além das praias e aposta em três rotas para atrair turistas o ano inteiro
Três rotas turísticas revelam paisagens naturais, sabores regionais, histórias e tradições que fazem do município uma opção de passeio em diferentes épocas do ano.
Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, é conhecida por suas praias e pelo movimento de turistas durante o verão. Mas quem visita a cidade pode encontrar muito mais do que sol e mar. Três rotas turísticas revelam paisagens naturais, sabores regionais, histórias e tradições que fazem do município uma opção de passeio em diferentes épocas do ano.
Batizados de Segredos das Lagoas, Tesouros Maratimbas e Passos dos Navegantes, os roteiros reúnem atrativos que permitem conhecer diferentes lados de Marataízes. Ao todo, o levantamento turístico identificou aproximadamente 70 locais, distribuídos conforme as características de cada percurso.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A proposta faz parte do posicionamento “Marataízes, Terra de Descobertas”, desenvolvido com apoio do Sebrae/ES. O objetivo é ampliar as possibilidades de visitação e incentivar os turistas a explorar experiências que vão além das praias tradicionais.
Segredos das Lagoas: natureza, falésias e sabores do campo
Para quem gosta de natureza e experiências ao ar livre, a rota Segredos das Lagoas reúne alguns dos elementos mais característicos de Marataízes.
O percurso valoriza lagoas, falésias, comunidades pesqueiras e a gastronomia regional. A proposta é aproximar o visitante das paisagens naturais e do cotidiano de quem vive no município.
Outro destaque é a produção de abacaxi, uma atividade ligada à identidade local. Entre as experiências estruturadas está O Doce Sabor de Marataízes, que apresenta a produção artesanal de suco da fruta.
A atividade inclui visita à lavoura, colheita participativa e um café da tarde com produtos regionais. Assim, o turista pode conhecer de perto uma das tradições agrícolas do município.
Tesouros Maratimbas: cultura, gastronomia e tradições
Quem prefere descobrir os sabores e costumes de um destino encontra na rota Tesouros Maratimbas uma oportunidade de conhecer a identidade cultural da cidade.
O roteiro conecta praias, gastronomia, artesanato, patrimônio e experiências que apresentam as tradições dos moradores.
A culinária ocupa lugar de destaque. Entre as atividades estruturadas está a experiência Do Grão à Xícara, que permite acompanhar uma vivência sensorial com cafés especiais, moagem, extração guiada e harmonização com bolos artesanais.
Outra opção é a experiência Sabores Ferreira, que apresenta receitas familiares em um menu de três pratos, acompanhado por histórias e tradições de uma família com raízes no município.
Os visitantes também poderão conhecer propostas gastronômicas como Alquimia Maratimba, Degustação Guiada dos Sabores do Mar e Sinfonia do Mar. Essas experiências valorizam ingredientes regionais, frutos do mar e receitas autorais.
A rota ainda contempla atividades artísticas, como a oficina Pintura com a Terra de Marataízes, que utiliza a paisagem e os elementos naturais das falésias como inspiração.
Passos dos Navegantes: uma viagem pela história de Marataízes
Para os visitantes interessados em história e cultura, a rota Passos dos Navegantes apresenta uma viagem pelas origens de Marataízes.
O roteiro destaca a região da Barra do Itapemirim, a cultura pesqueira, o patrimônio histórico e a relação da população com o rio e o mar.
A proposta permite compreender como essas atividades e paisagens contribuíram para a formação da cidade.
Entre as experiências está Desbravador, um passeio histórico que apresenta narrativas sobre o desenvolvimento do município, o rio, o Trapiche e outros elementos do patrimônio local.
O percurso oferece uma oportunidade de conhecer histórias que ajudam a explicar a identidade maratimba e a importância da região para a memória do município.
Marataízes aposta em experiências para atrair visitantes o ano inteiro
Além dos três roteiros, o município trabalha na organização de experiências conduzidas por empreendedores locais. O projeto contempla atividades ligadas à gastronomia, produção rural, arte, cultura e história.
O trabalho técnico, desenvolvido pela consultoria Decola Turismo, inclui a definição dos formatos de visitação, elaboração de fichas técnicas, formação de preços e orientações para comercialização.
A estratégia também envolve iniciativas como o Museu de Percurso, voltado à valorização do patrimônio histórico e cultural, e a estruturação do Polo Gastronômico.
Para apresentar as novas possibilidades ao setor turístico, o Sebrae/ES e a Prefeitura de Marataízes promovem, nesta quarta-feira (11), o Mercado das Rotas Turísticas de Marataízes.
O encontro acontece das 15h às 18h, no Plenário da Câmara Municipal, e reúne profissionais de agências de turismo, operadoras, meios de hospedagem, guias e outros representantes do setor.
A intenção é aproximar os empreendedores locais dos profissionais responsáveis pela comercialização de roteiros e pacotes turísticos.
Serviço
Mercado das Rotas Turísticas de Marataízes
- Data: 11 de novembro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 15h às 18h
- Local: Plenário da Câmara Municipal de Marataízes – ES
- Participação: gratuita, mediante inscrição obrigatória. Vagas limitadas.
- Inscrições: Clique aqui!
- Mais informações: Agência Sebrae de Cachoeiro de Itapemirim – (28) 98804-6453
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