No extremo norte do Espírito Santo, próximo às divisas com Minas Gerais e Bahia, o município de Mucurici revela um destino turístico marcado pela tranquilidade, hospitalidade e riqueza cultural. Com características típicas do interior brasileiro, a cidade oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer tradições locais, aproveitar espaços de lazer e descobrir um monumento que representa a união de três estados.

Com aproximadamente 6 mil habitantes, Mucurici é uma opção para quem deseja fugir da movimentação dos grandes centros urbanos. O município preserva um ambiente acolhedor, onde a simplicidade do cotidiano e a valorização da cultura regional fazem parte da experiência turística.

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Além da tranquilidade, a cidade reúne atrativos ligados ao lazer, à história e às tradições culturais. A proximidade com outros dois estados também contribui para a identidade local, marcada pelo encontro de diferentes costumes e manifestações culturais.

Balneário de água doce é opção de lazer

Foto: Divulgação/Setur

Entre os principais atrativos turísticos de Mucurici está o balneário de água doce, um dos espaços de convivência e lazer mais conhecidos do município.

O local atrai moradores e visitantes que procuram momentos de descanso, diversão e contato com a natureza. Durante o verão, o balneário ganha ainda mais movimento e recebe atividades esportivas e apresentações musicais.

Com opções de entretenimento para diferentes públicos, o espaço se destaca como um dos pontos de encontro da cidade, especialmente nos períodos de maior movimentação turística.

Monumento simboliza a união entre ES, MG e BA

Foto: Divulgação

Outro destaque turístico de Mucurici é a Escultura da Tríplice Fronteira, obra do artista plástico Hippolito Alves que representa a união entre Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia.

Criado em linguagem abstrata, o monumento vai além da representação das divisas territoriais. A escultura simboliza a convivência entre os povos dos três estados, destacando a diversidade cultural e os laços históricos que aproximam essas regiões.

A obra também representa o sentimento de pertencimento compartilhado pelas comunidades, que, apesar das diferenças regionais, mantêm relações de proximidade e integração cultural.

Para os visitantes, o monumento oferece uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a identidade de Mucurici e sua ligação com os estados vizinhos.

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