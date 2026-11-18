Mucurici: conheça a cidade capixaba que une três estados e muitas histórias
A cidade oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer tradições locais, aproveitar espaços de lazer e descobrir um monumento que representa a união de três estados.
No extremo norte do Espírito Santo, próximo às divisas com Minas Gerais e Bahia, o município de Mucurici revela um destino turístico marcado pela tranquilidade, hospitalidade e riqueza cultural. Com características típicas do interior brasileiro, a cidade oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer tradições locais, aproveitar espaços de lazer e descobrir um monumento que representa a união de três estados.
Com aproximadamente 6 mil habitantes, Mucurici é uma opção para quem deseja fugir da movimentação dos grandes centros urbanos. O município preserva um ambiente acolhedor, onde a simplicidade do cotidiano e a valorização da cultura regional fazem parte da experiência turística.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Além da tranquilidade, a cidade reúne atrativos ligados ao lazer, à história e às tradições culturais. A proximidade com outros dois estados também contribui para a identidade local, marcada pelo encontro de diferentes costumes e manifestações culturais.
Balneário de água doce é opção de lazer
Entre os principais atrativos turísticos de Mucurici está o balneário de água doce, um dos espaços de convivência e lazer mais conhecidos do município.
O local atrai moradores e visitantes que procuram momentos de descanso, diversão e contato com a natureza. Durante o verão, o balneário ganha ainda mais movimento e recebe atividades esportivas e apresentações musicais.
Com opções de entretenimento para diferentes públicos, o espaço se destaca como um dos pontos de encontro da cidade, especialmente nos períodos de maior movimentação turística.
Monumento simboliza a união entre ES, MG e BA
Outro destaque turístico de Mucurici é a Escultura da Tríplice Fronteira, obra do artista plástico Hippolito Alves que representa a união entre Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia.
Criado em linguagem abstrata, o monumento vai além da representação das divisas territoriais. A escultura simboliza a convivência entre os povos dos três estados, destacando a diversidade cultural e os laços históricos que aproximam essas regiões.
A obra também representa o sentimento de pertencimento compartilhado pelas comunidades, que, apesar das diferenças regionais, mantêm relações de proximidade e integração cultural.
Para os visitantes, o monumento oferece uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a identidade de Mucurici e sua ligação com os estados vizinhos.
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