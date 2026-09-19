Muito além das praias: descubra os encantos e atrativos de Anchieta

A cidade de Anchieta reúne praias, história, turismo religioso, natureza e gastronomia. O município possui cerca de 30 quilômetros de litoral e 23 praias, além de áreas rurais, manguezais, rios e comunidades que preservam tradições locais.

Entre os balneários mais conhecidos estão Iriri, Castelhanos e Ubu. As praias atraem visitantes pela diversidade de paisagens, pela tranquilidade e pelas opções de lazer, que vão desde banho de mar até esportes náuticos e atividades ligadas ao ecoturismo.

Leia também: Muito além do Grande Buda: descubra os encantos de Ibiraçu

Anchieta também se destaca pelo turismo religioso. O Santuário Nacional de São José de Anchieta é um dos principais pontos históricos do município e preserva parte da memória da presença jesuíta na região. A devoção ganhou ainda mais projeção após a canonização de José de Anchieta, em 2014.

Turismo em Anchieta

Foto: Divulgação/Setur

Outro símbolo dessa ligação com a fé é a caminhada Passos de Anchieta. O percurso de cerca de 100 quilômetros liga Vitória a Anchieta e refaz caminhos atribuídos ao santo, reunindo peregrinos durante o feriado de Corpus Christi.

A natureza também ocupa espaço importante no turismo local. O Rio Benevente abriga áreas de manguezal e oferece possibilidades para passeios e atividades como caiaque. Já a zona rural reúne propriedades, agroindústrias e experiências ligadas ao agroturismo.

Na gastronomia, os frutos do mar são protagonistas no litoral, enquanto comunidades do interior mantêm a produção artesanal de pães, bolos e outros produtos. O artesanato também preserva características locais, com peças produzidas a partir de materiais encontrados na região.

Presença dos jesuítas

Foto: Divulgação/Setur

Anchieta está entre os municípios mais antigos do Brasil e teve sua formação ligada à presença dos jesuítas no Espírito Santo.

O povoamento da região começou no século XVI, quando José de Anchieta passou a atuar em uma área próxima ao rio conhecido pelos indígenas como Iriritiba ou Rerigtiba, expressão associada à grande quantidade de ostras encontrada no local.

A povoação ficou inicialmente conhecida como Rerigtiba e, posteriormente, recebeu o nome de Benevente, em referência ao rio que atravessa a região.

A história da cidade está diretamente ligada a São José de Anchieta. Nascido em Tenerife, nas Ilhas Canárias, em 1534, ele veio ao Brasil ainda jovem e participou das missões jesuíticas em diferentes regiões do país.

Sua atuação envolveu principalmente a catequese dos povos indígenas e atividades religiosas. Anchieta tornou-se um dos principais cenários de sua trajetória e também foi o local onde ele morreu, em 9 de junho de 1597.

O município passou a levar o nome atual em homenagem ao religioso. A data tradicionalmente associada à fundação da cidade é 15 de agosto, dia dedicado a Nossa Senhora da Assunção, padroeira local.

O legado histórico permanece preservado em espaços como o Santuário Nacional de São José de Anchieta e seu museu, que ajudam a contar a trajetória da cidade e da presença jesuítica no Espírito Santo.

Principais atrativos de Anchieta

Foto: Tadeu Bianconi/Setur

Entre os principais pontos turísticos estão o Santuário Nacional de São José de Anchieta, o Centro Cultural, o Mercado de Peixes e áreas de preservação ambiental.

No litoral, os destaques incluem os balneários de Iriri, Castelhanos e Ubu, além de praias como Guanabara, Mãe-Bá, Porto Velho, Inhaúma e Santa Helena.

O município também possui opções ligadas ao turismo rural e comunitário, como Vale Viver Corindiba e a comunidade de Belo Horizonte, além de espaços que valorizam o artesanato e a produção local.

Para quem prefere natureza e aventura, há opções como o Monte Urubu, áreas de manguezal, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Papagaios e passeios pelo Rio Benevente.

Com praias, patrimônio histórico, gastronomia, fé e natureza, Anchieta reúne diferentes experiências para quem deseja conhecer o litoral Sul do Espírito Santo.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui