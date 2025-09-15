O Espírito Santo esconde refúgios incríveis para curtir o fim do inverno

Que o Espírito Santo é lindo, a gente já sabe. Mas o clima de Inverno deixa o nosso Estado ainda mais encantador. Nessa época, é comum encontrar um cenário diferente do que estamos acostumados.
Na Região Serrana, o friozinho já começa no final da tarde e vai deixando as montanhas cobertas de neblina. Nosso Estado oferece opções para todos os gostos.
Confira três destinos imperdíveis para visitar antes de acabar o inverno!
Domingos Martins: charme europeu e clima agradável
Para quem busca um clima mais fresco com um toque europeu, Domingos Martins é o destino ideal. Situada nas montanhas, a cidade oferece paisagens deslumbrantes e belas cachoeiras.
Durante o inverno, o clima ameno é perfeito para atividades ao ar livre, como trilhas e passeios de bicicleta. A culinária típica alemã e italiana convida os visitantes a degustar pratos saborosos nos restaurantes locais.
A Pedra Azul, uma das atrações mais icônicas, proporciona vistas de tirar o fôlego e trilhas emocionantes. A região oferece um ambiente interessante para quem busca contato com a natureza.
Santa Teresa: arte, cultura e natureza nas montanhas
Santa Teresa é famosa por sua rica cultura, arte e natureza. No inverno, suas paisagens e clima agradável criam uma atmosfera convidativa para explorar trilhas, cachoeiras e ateliês de artistas locais.
A cidade também se destaca pela gastronomia regional e pelos murais artísticos ao ar livre, que são imperdíveis para os visitantes. A mistura de cultura e natureza faz de Santa Teresa um destino ideal para aqueles que buscam um refúgio tranquilo nas montanhas.
Venda Nova do Imigrante: Rota do Agroturismo
Venda Nova do Imigrante, conhecida como a capital do agroturismo capixaba, é um destino serrano que merece destaque.
A cidade é perfeita para explorar plantações de café, fazendas produtoras de queijo e vivenciar a cultura rural.
Além das atividades agrícolas, Venda Nova oferece trilhas ecológicas e cachoeiras, proporcionando uma experiência completa para os amantes da natureza.
