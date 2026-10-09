O que faz de Presidente Kennedy um destino especial no Sul do ES?

Presidente Kennedy, no extremo Sul do Espírito Santo, reúne atrações para quem busca descanso, contato com a natureza e experiências ao ar livre. Com praias, falésias, manguezais e construções históricas, o município oferece diferentes opções de lazer para moradores e turistas.

Entre os principais atrativos estão as praias das Neves e de Marobá, conhecidas pelas paisagens naturais e pelos espaços destinados ao lazer em família. Além do litoral, o destino conta com trilhas, áreas de preservação ambiental e um santuário que preserva parte da história religiosa capixaba.

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Durante a alta temporada de verão, a cidade também costuma receber uma programação especial, com shows, apresentações culturais e atividades esportivas.

Praia das Neves: tranquilidade e paisagens naturais

Foto: Tadeu Bianconi/Setur

A Praia das Neves é uma das opções para quem deseja aproveitar o litoral de Presidente Kennedy. Localizada a aproximadamente 28 quilômetros do Centro, possui cerca de oito quilômetros de extensão, areia clara e mar calmo.

O ambiente favorece passeios em família, especialmente com crianças. Ao longo da praia, quiosques de sapê compõem a paisagem e oferecem espaços para descanso.

Outro destaque é a presença do Santuário de Nossa Senhora das Neves, localizado a poucos metros do mar. A construção histórica também atrai visitantes interessados no patrimônio cultural e religioso da região.

Praia de Marobá combina lazer, gastronomia e natureza

Foto: Divulgação

A Praia de Marobá está entre os destinos mais conhecidos de Presidente Kennedy. Localizada a aproximadamente 20 quilômetros da sede do município, apresenta mar aberto, falésias e castanheiras ao longo da orla.

Um dos diferenciais do balneário é a presença de uma lagoa natural de água doce próxima ao mar, que amplia as possibilidades de lazer.

Marobá também dispõe de quiosques e restaurantes, onde visitantes encontram opções de alimentação durante o passeio.

No verão, a praia recebe turistas que procuram aproveitar o litoral, descansar e participar de atividades esportivas.

Trilhas e aventura: o que fazer em Presidente Kennedy?

Foto: Divulgação

Quem prefere atividades ao ar livre também encontra alternativas para explorar Presidente Kennedy. O município possui áreas naturais que permitem caminhadas, cavalgadas, observação de animais e outras experiências de ecoturismo.

Na divisa com o Rio de Janeiro, uma área de aproximadamente 300 hectares de manguezal, cercada por Mata Atlântica e restinga, oferece paisagens características do litoral brasileiro.

A região abriga diferentes espécies de animais silvestres, incluindo capivaras, macacos, jacarés e aves.

Outro atrativo é o Morro da Serrinha, indicado para quem gosta de trilhas e caminhadas. O percurso até o cume dura cerca de 40 minutos.

Do alto, os visitantes podem observar o Oceano Atlântico e pontos conhecidos da paisagem capixaba, como a Pedra do Itabira, o Frade e a Freira, o Monte Aghá e, em condições favoráveis de visibilidade, a Pedra Azul.

Santuário de Nossa Senhora das Neves preserva história

Foto: Setur

Além das belezas naturais, Presidente Kennedy possui atrativos relacionados à história e à religiosidade.

O Santuário de Nossa Senhora das Neves é um dos principais exemplos. A construção teve origem no século XVII, quando os jesuítas ergueram uma estrutura de madeira, posteriormente reconstruída em alvenaria por volta de 1694.

A imagem de Nossa Senhora das Neves chegou de Portugal em 1750 e passou por processos de conservação e restauração ao longo dos anos.

O templo também integra o projeto Caminho dos Santuários, que busca resgatar o trajeto percorrido por São José de Anchieta entre 1587 e 1597.

Outro momento importante para a tradição religiosa local é a Festa de Nossa Senhora das Neves, celebrada anualmente em 5 de agosto.

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