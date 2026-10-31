Pedra Azul: destino turístico do ES celebra 66 anos de preservação e belezas naturais

Quem busca um destino para aproveitar o clima das montanhas, contemplar paisagens naturais e conhecer de perto a riqueza da Mata Atlântica encontra no Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins, uma opção de passeio no Espírito Santo. Conhecido por sua formação rochosa imponente e pelas trilhas em meio à natureza, o local também carrega uma história de preservação ambiental que completa 66 anos neste sábado (31).

Localizado na região Serrana capixaba, o parque reúne aproximadamente 1.300 hectares de Mata Atlântica e atrai visitantes interessados em ecoturismo, contemplação da natureza e experiências ao ar livre. O cenário é um dos cartões-postais mais conhecidos do Estado e ganha ainda mais destaque durante o inverno, quando as temperaturas mais baixas movimentam o turismo nas montanhas.

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Além das paisagens, o espaço proporciona aos turistas a oportunidade de conhecer a diversidade da fauna e da flora da região. Durante as caminhadas, os visitantes encontram uma vegetação composta por orquídeas, bromélias, ingás, cedros, ipês e canelas.

Com sorte e silêncio, também é possível observar animais silvestres, como tatus, veados, araras, arapongas, bugios e saguis. A unidade de conservação ainda abriga espécies ameaçadas de extinção, entre elas a onça-parda, o sagui-da-serra e o tamanduá-mirim.

Trilhas e contato com a natureza em Pedra Azul

Um dos principais atrativos do Parque Estadual da Pedra Azul são as trilhas, que permitem aos turistas explorar diferentes paisagens da região e vivenciar uma experiência de contato direto com a natureza.

Para garantir a conservação ambiental e a segurança dos visitantes, o acesso às trilhas é limitado a 150 pessoas por dia. Por isso, quem deseja conhecer o parque precisa realizar o agendamento prévio pelo site AgendaES.

A medida busca conciliar o crescimento do turismo com a proteção da biodiversidade, permitindo que o público aproveite as belezas naturais sem comprometer a preservação da área.

Pedra Azul celebra 66 anos de preservação ambiental

A história de proteção ambiental da Pedra Azul começou em 31 de outubro de 1960, com a publicação do Decreto nº 312. Posteriormente, em 1991, a área protegida passou a ser denominada Parque Estadual da Pedra Azul.

Desde então, o espaço se consolidou como uma importante unidade de conservação da Mata Atlântica e um destino turístico de destaque no Espírito Santo.

“Celebrar os 66 anos do início da preservação da Pedra Azul é reconhecer a importância dessa área para a conservação da Mata Atlântica e da biodiversidade capixaba. Nosso compromisso é manter esse patrimônio natural protegido, promovendo uma visitação responsável e conscientizando os visitantes sobre a importância de preservar esse ambiente para as próximas gerações”, destaca Anderson Kruger, gestor do parque.

A celebração reforça não apenas a importância ambiental da Pedra Azul, mas também seu potencial para o turismo sustentável. Entre trilhas, paisagens e biodiversidade, o destino oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer um dos patrimônios naturais mais emblemáticos do Espírito Santo.

Como visitar o Parque Estadual da Pedra Azul

Para quem deseja incluir o parque no roteiro turístico, a visitação é gratuita e acontece de terça-feira a domingo, mediante agendamento antecipado pelo portal AgendaES.

O parque possui trilhas autoguiadas que levam a mirantes, formações rochosas e piscinas naturais. O circuito completo tem aproximadamente 3,5 quilômetros e pode ser percorrido em duas a três horas, conforme as condições e o ritmo dos visitantes.

Atualmente, a unidade passa por obras para construção de uma nova sede, mas continua recebendo turistas com reserva antecipada. Instituto Estadual de Meio Ambiente+1

Informações para visitação:

Localização: Rota do Lagarto, km 3, Pedra Azul, Domingos Martins.

Entrada: gratuita.

Funcionamento: terça-feira a domingo.

Limite: 150 visitantes por dia.

Agendamento: Portal AgendaES.

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