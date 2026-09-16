Pedra Azul é só o começo: descubra os encantos de Domingos Martins

Domingos Martins é um dos destinos mais conhecidos da serra capixaba. Montanhas, Mata Atlântica, clima ameno e forte influência europeia ajudam a formar um cenário procurado por quem busca natureza, gastronomia e tranquilidade.

O grande cartão-postal do município é Pedra Azul. A formação rochosa domina a paisagem e dá nome a uma das regiões turísticas mais visitadas do Espírito Santo. Ao redor dela estão pousadas, restaurantes, cafés e propriedades ligadas ao agroturismo.

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O Parque Estadual da Pedra Azul é outro destaque. A área preserva trechos de Mata Atlântica e oferece trilhas e paisagens naturais aos visitantes.

Próxima dali, a Rota do Lagarto está entre os passeios mais tradicionais. O trajeto proporciona belas vistas de Pedra Azul e reúne estabelecimentos gastronômicos, hospedagens e experiências rurais.

Turismo em Domingos Martins

Foto: Tadeu Bianconi/Setur

Na sede de Domingos Martins, a Rua de Lazer concentra restaurantes, cafés e comércio. A Praça Dr. Arthur Gerhardt também faz parte do roteiro e está cercada por referências da arquitetura e da cultura local.

A história da imigração pode ser conhecida na Casa de Cultura e Museu Histórico, que guarda fotografias, documentos, móveis e objetos relacionados às famílias alemãs, pomeranas e italianas que ajudaram a formar o município.

Para quem prefere contato com a natureza, Domingos Martins ainda conta com a Reserva Kautsky, cachoeiras, lavandários e propriedades rurais. Há também opções de aventura, como rafting e caminhadas pelas regiões montanhosas.

A gastronomia completa a experiência. Restaurantes, cafés coloniais e agroindústrias oferecem pratos típicos, pães, queijos, geleias, chocolates, biscoitos, licores e outros produtos artesanais.

Com Pedra Azul, Parque Estadual da Pedra Azul, Rota do Lagarto, Rua de Lazer e atrações históricas, Domingos Martins reúne alguns dos roteiros mais tradicionais da serra do Espírito Santo.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

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