Pedro Canário: um destino tranquilo para descobrir no extremo Norte capixaba

Localizado no extremo Norte do Espírito Santo, Pedro Canário reúne história, paisagens rurais e um estilo de vida tranquilo. Próximo à divisa com a Bahia, o município ocupa uma posição estratégica entre diferentes rotas e influências culturais.

O Rio Itaúnas faz parte da paisagem e ajuda a marcar a identidade local. Ao redor, áreas verdes, plantações e trechos de mata compõem um cenário típico do interior capixaba. Para quem busca conhecer destinos menos movimentados, Pedro Canário oferece uma experiência ligada à simplicidade, à vida cotidiana e ao contato com a cultura local.

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A história do município também está relacionada ao ciclo da madeira, à agricultura e ao avanço da BR-101, que teve papel importante no crescimento urbano e econômico da região. A gastronomia reflete influências capixabas e baianas. Pratos com peixe, farinha e ingredientes frescos fazem parte dos sabores presentes no dia a dia da população.

Conhecer Pedro Canário é também entender parte da formação do extremo Norte capixaba, marcada pelo trabalho no campo, pelas rotas de transporte e pela transformação de pequenos povoados em núcleos urbanos.

Turismo em Pedro Canário

Foto: Divulgação/Setur

A formação de Pedro Canário começou em uma pequena localidade conhecida como Morro Dantas, posteriormente chamada de Morro da Escola. A região era isolada e cercada por mata. O acesso até o Rio Itaúnas era feito por trilha e, a partir dali, o deslocamento seguia por via fluvial até o povoado de Pai João, em Conceição da Barra.

Em 1942, Júlia Bonelar Dutra chegou à região e instalou uma pequena pensão e um comércio de cereais. No mesmo período, Pedro Canário Ribeiro, vindo de São Mateus, passou a administrar terras herdadas por sua família.

A exploração da madeira ganhou força a partir de 1943, com a chegada da Companhia Industrial de Madeira. Uma estrada ligando Império ao Rio Itaúnas facilitou o transporte da produção. No ano seguinte, outra via passou a conectar Morro Dantas a Nanuque, passando pela Vila de Taquaras. A abertura dessas estradas ampliou a circulação de pessoas e mercadorias.

Em 1948, uma nova ligação entre Braço do Rio Preto e Morro Dantas foi aberta, acompanhada pela construção de uma ponte de madeira sobre o Rio Itaúnas. No ano seguinte, Pedro Canário Ribeiro abriu uma pensão e um comércio de secos e molhados. O local tornou-se ponto de parada de caminhoneiros e passou a ser conhecido como “Parada Pedro Canário”.

Na década de 1950, a economia ganhou novo impulso. Em 1953, a instalação da Fazenda Paulista, posteriormente chamada Fazenda Klabin, fortaleceu a produção de café e atraiu trabalhadores para a região.

Outro marco importante ocorreu em 1957, com o início das obras da BR-101 entre São Mateus e Mucuri, na Bahia. O trecho foi concluído em 1962 e mudou a dinâmica econômica local. A rodovia valorizou terras, estimulou loteamentos e contribuiu para o crescimento da área que mais tarde se tornaria a sede municipal.

Na década de 1970, a região de Pedro Canário passou a concentrar comércio, serviços e infraestrutura. O eixo econômico foi se deslocando da antiga Vila de Taquaras para o novo núcleo urbano. Outras atividades também ganharam espaço, como a produção de farinha, as usinas de álcool e açúcar e a silvicultura.

Em 27 de novembro de 1980, o distrito de Taquaras passou oficialmente a se chamar Pedro Canário. A emancipação política ocorreu em 23 de dezembro de 1983. Desde então, o município consolidou uma identidade ligada ao campo, às rotas de transporte, ao Rio Itaúnas e às transformações econômicas que marcaram o extremo Norte do Espírito Santo.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

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