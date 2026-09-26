Pinheiros: conheça a “Capital da Fruta” e seus encantos no Norte do ES

Entre paisagens rurais, áreas preservadas de Mata Atlântica, sabores produzidos no campo e tradições que atravessam gerações, Pinheiros revela um lado autêntico do turismo no Norte do Espírito Santo. Integrante da região Turística Doce Terra Morena, o município reúne natureza, gastronomia, cultura e experiências ligadas ao cotidiano rural.

Para quem busca tranquilidade e contato com o interior capixaba, Pinheiros oferece cenários marcados por extensas propriedades agrícolas, rios, lagoas e comunidades rurais. A paisagem ajuda a contar a história de uma cidade que mantém forte ligação com o campo e encontra na agricultura uma de suas principais características.

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O turismo rural aparece como uma das possibilidades para quem visita o município. Nas comunidades do interior, o visitante pode conhecer de perto a produção agrícola e descobrir sabores ligados à identidade local. Cafés, doces, queijos, frutas e outros produtos artesanais fazem parte dessa experiência.

A natureza também ocupa espaço importante no município. Áreas de Mata Atlântica preservada e ambientes rurais proporcionam paisagens que convidam ao descanso, à contemplação e ao contato com a biodiversidade do Norte capixaba.

Turismo em Pinheiros

Entre os principais patrimônios ambientais está a Reserva Biológica do Córrego do Veado. Criada em 1982, a unidade de conservação possui mais de 2.300 hectares de Mata Atlântica e abriga espécies da fauna e da flora, incluindo exemplares ameaçados de extinção.

A vocação agrícola também se transforma em parte da identidade turística de Pinheiros. Conhecida como Capital da Fruta, a cidade se destaca pela produção rural, especialmente pelo cultivo de mamão. As plantações integram a paisagem e ajudam a mostrar a força do trabalho desenvolvido pelas famílias do campo.

As manifestações culturais completam a experiência de quem conhece Pinheiros. Festas religiosas, celebrações populares, eventos comunitários e tradições rurais mantêm vivos costumes locais e promovem momentos de integração entre moradores e visitantes.

A localização do município também favorece a criação de roteiros pelo Norte do Espírito Santo. A proximidade com outros destinos da região permite combinar experiências ligadas à natureza, à cultura, à gastronomia e ao turismo rural.

Quem chega a Pinheiros encontra, portanto, mais do que um município de forte produção agrícola. Encontra uma cidade que transforma suas paisagens, seus sabores e suas tradições em experiências capazes de apresentar ao visitante uma parte da identidade do interior capixaba.

História começa no século XX

Foto: Divulgação/Setur

A trajetória de Pinheiros ajuda a explicar muitas das características encontradas atualmente no município. Sua história começou a ganhar forma na primeira metade do século XX, quando a região ainda era ocupada por extensas áreas de Mata Atlântica.

A ocupação se intensificou por volta da década de 1940, impulsionada inicialmente pela exploração de madeira. Os primeiros exploradores chegaram pela região de Itauninhas, vindos de São Mateus. Posteriormente, pessoas oriundas de Minas Gerais e da Bahia também se estabeleceram no território em busca de terras e oportunidades no meio rural.

Os primeiros núcleos populacionais cresceram próximos aos córregos e rios. Entre eles está São João do Sobrado, uma das comunidades mais antigas da região e que teve participação importante no processo de ocupação e desenvolvimento de Pinheiros.

Naquele período, a economia estava ligada principalmente à extração de madeira e à agricultura. As atividades ajudaram a abrir caminhos, fortalecer o comércio e ampliar as relações com municípios vizinhos.

Como surgiu o nome?

O nome Pinheiros surgiu em homenagem a José Pinheiro Gama, personagem ligado aos primeiros anos de formação da comunidade. Ele trabalhava na primeira casa comercial da região e ganhou a confiança dos moradores. O estabelecimento ficou conhecido como “Comercinho de Pinheiro” e acabou influenciando o nome do povoado que crescia ao redor.

Antes de se tornar município, a localidade recebeu o nome de Barrinha. O distrito foi criado em 1955, quando ainda fazia parte de Conceição da Barra. O crescimento econômico e populacional fortaleceu o movimento pela emancipação.

Pinheiros foi oficialmente instalado como município em 22 de abril de 1964. A data passou a integrar o calendário local como um marco da história da cidade.

Outro personagem ligado à trajetória ambiental da região foi o naturalista capixaba Augusto Ruschi. Durante o processo de medição e regularização das terras, ele esteve no território em diferentes ocasiões. Sua atuação também se relaciona à preservação da área que posteriormente se tornaria a Reserva Biológica do Córrego do Veado.

Ao longo das décadas, a agricultura se consolidou como uma das bases econômicas de Pinheiros. A produção de frutas ganhou destaque e contribuiu para que o município se tornasse conhecido pela força de sua atividade rural.

Essa relação com o campo permanece presente na cultura local. Festas, gastronomia, comunidades rurais e costumes transmitidos entre gerações ajudam a preservar a identidade do município.

Entre natureza preservada, produção agrícola, memória e tradições, Pinheiros reúne características que ajudam a contar a história do Norte capixaba. Para o visitante, conhecer a cidade também significa descobrir como o trabalho no campo, a conservação ambiental e a cultura local se conectam na formação de um destino marcado pela simplicidade e pela vida rural.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

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