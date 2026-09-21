Por que Montanha merece entrar no roteiro de quem visita o Norte capixaba

Montanha, no extremo Norte do Espírito Santo, reúne paisagens rurais, tradições populares e uma história marcada pela ligação com o campo. Com ritmo tranquilo e características típicas do interior capixaba, o município oferece experiências voltadas à natureza, à cultura e à vida rural.

A cidade ocupa uma área superior a 1.100 km² e está localizada a cerca de 180 metros de altitude. O cenário é marcado por formações rochosas de granito, áreas verdes, rios e propriedades rurais que ajudam a compor a identidade da região.

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A história de Montanha começou a ganhar forma por volta de 1949, quando madeireiros vindos da Bahia chegaram ao local em busca de madeira para comercialização. Os primeiros moradores se estabeleceram nas proximidades do córrego Montanha, em uma região que, naquele período, ainda era cercada por extensas áreas de mata.

O povoado ficou inicialmente conhecido como Comercinho da Palha. Mais tarde, recebeu o nome de Governador Jones dos Santos Neves, até passar a se chamar definitivamente Montanha. A denominação faz referência ao córrego que nasce entre as formações graníticas existentes na região.

O município também apresenta uma característica particular em sua ocupação urbana. A parte mais antiga da cidade se desenvolveu em uma área mais baixa, enquanto a expansão urbana avançou posteriormente para o planalto, onde novos bairros foram planejados.

Em 1953, Montanha passou à condição de distrito de Mucurici. Com o crescimento da população e das atividades econômicas, o município conquistou a emancipação política em 28 de dezembro de 1963. A instalação ocorreu em 16 de abril de 1964. Posteriormente, o distrito de Vinhático passou a integrar o território municipal.

Cultura ligada ao interior

As tradições de Montanha mantêm forte relação com a vida rural. Festas populares, celebrações religiosas e encontros comunitários fazem parte da cultura local e ajudam a preservar costumes transmitidos entre diferentes gerações.

A agropecuária também teve papel importante na formação econômica e cultural do município. Fazendas, sítios e propriedades agrícolas fazem parte da paisagem e representam uma parcela importante da história da cidade.

Para quem visita Montanha, a experiência pode incluir o contato com propriedades rurais, paisagens naturais, rios e áreas verdes. O cenário favorece atividades ligadas à contemplação, ao descanso e ao turismo de experiência.

Sabores e tradições no turismo em Montanha

Foto: Divulgação/Setur

A gastronomia também revela características do interior capixaba. Pratos caseiros, receitas tradicionais e produtos artesanais fazem parte dos sabores encontrados no município e ajudam a preservar a identidade regional.

Outro aspecto presente na experiência de quem conhece a cidade é a convivência com os moradores e com o cotidiano local. A rotina tranquila, a cultura popular e a ligação com o campo oferecem ao visitante uma forma diferente de conhecer o extremo Norte do Espírito Santo.

Entre formações graníticas, propriedades rurais e tradições culturais, Montanha preserva parte importante da história do interior capixaba. O município reúne natureza, memória e costumes que continuam presentes na rotina de seus moradores.

Para quem procura conhecer destinos além dos roteiros mais tradicionais do Espírito Santo, Montanha apresenta uma combinação de história, cultura rural, paisagens naturais e tranquilidade.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

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