Rio Doce, cultura e história: o que conhecer em Colatina?

Às margens do Rio Doce, Colatina reúne paisagens marcantes, história, cultura e o ritmo de uma das principais cidades do interior do Espírito Santo. Conhecida como “Princesa do Norte”, a cidade oferece ao visitante uma combinação de cenários urbanos, tradições, natureza e experiências que ajudam a revelar a identidade do Norte capixaba.

O Rio Doce é um dos grandes protagonistas da paisagem local. Ao atravessar a cidade, ele cria cenários que se misturam à área urbana, às pontes e aos morros que cercam o município. O pôr do sol visto das margens do rio está entre as imagens mais marcantes de Colatina e ajuda a compor um dos cartões-postais da cidade.

Leia também: Muito além do Grande Buda: descubra os encantos de Ibiraçu

Outro símbolo do município é a Ponte Florentino Ávidos. Além de sua importância para a mobilidade, a estrutura faz parte da memória e da paisagem colatinense, conectando diferentes áreas da cidade e oferecendo uma visão privilegiada do Rio Doce e do entorno urbano.

Para quem busca experiências fora do centro, Colatina também reserva paisagens rurais. O interior do município reúne propriedades agrícolas, vales, morros e áreas de contato com a natureza, formando cenários que reforçam o potencial para o turismo rural e para atividades ligadas ao descanso e à vida no campo.

Turismo em Colatina

Foto: Divulgação/Setur

A cultura local é outro elemento que chama atenção. A formação de Colatina recebeu influências de diferentes povos ao longo de sua história, incluindo indígenas, africanos e imigrantes europeus. Essa diversidade permanece presente em costumes, festas, gastronomia e tradições transmitidas entre gerações.

O comércio também integra a experiência de quem visita a cidade. Colatina funciona como um importante polo regional e recebe diariamente moradores de diversos municípios do entorno. Ruas comerciais, lojas, feiras e serviços ajudam a mostrar o dinamismo de uma cidade que exerce forte influência econômica sobre parte do Norte e Noroeste capixaba.

A gastronomia acompanha essa diversidade cultural e a relação com o interior. Sabores ligados à tradição familiar, à produção rural e à influência dos diferentes grupos que participaram da formação do município fazem parte da identidade local.

Com opções que unem paisagens urbanas, história e vida rural, Colatina oferece diferentes possibilidades para quem deseja conhecer uma das cidades mais tradicionais do interior do Espírito Santo. Entre o Rio Doce, as pontes, o comércio e as comunidades do campo, o visitante encontra diversos aspectos da cultura capixaba em um único destino.

Desenvolvimento da cidade

Muito antes do surgimento da cidade, a região do Vale do Rio Doce era ocupada por povos indígenas. Entre os grupos registrados historicamente estavam aqueles chamados pelos colonizadores de Botocudos, além de Pataxós, Cumanachos e Malalis. Esses povos mantinham uma relação direta com o território, os rios e as florestas da região.

Durante séculos, o Vale do Rio Doce permaneceu com baixa ocupação colonial. As dificuldades naturais e questões estratégicas relacionadas ao acesso ao interior de Minas Gerais contribuíram para limitar a expansão dos colonizadores pela região.

A partir do século XIX, esse cenário começou a mudar. O desenvolvimento da navegação pelo Rio Doce ampliou as possibilidades de circulação de pessoas e mercadorias, enquanto novos projetos de colonização estimularam a formação de núcleos populacionais.

A chegada de imigrantes europeus teve papel importante nesse processo. Italianos, alemães, suíços e poloneses estiveram entre os grupos que chegaram à região e contribuíram para a formação de comunidades agrícolas, deixando marcas que ainda podem ser percebidas na cultura local.

Em 1888, foi criado o Núcleo Colonial Senador Antônio Prado. A partir dele, começaram a surgir diferentes povoados, entre eles o chamado Barracão de Santa Maria, localizado na área onde atualmente está o bairro Colatina Velha.

Rio Doce

O local se tornou um ponto importante de circulação no Rio Doce e passou a receber novas construções e moradores. Aos poucos, o pequeno núcleo ganhou importância e iniciou o processo que daria origem à atual cidade.

Em 1899, o povoado recebeu o nome de Vila de Colatina, em homenagem a dona Colatina, esposa do então presidente do Estado, Muniz Freire. A partir daquele período, a região continuou atraindo trabalhadores e famílias de diferentes origens.

A agricultura, especialmente a produção de café, teve participação decisiva no crescimento econômico. Posteriormente, a chegada da ferrovia ampliou as conexões com outras regiões e fortaleceu a circulação de mercadorias.

Outro marco ocorreu em 1928, com a construção da primeira ponte sobre o Rio Doce. A obra facilitou o deslocamento entre diferentes áreas e contribuiu para consolidar Colatina como um importante ponto de integração regional.

O município havia sido oficialmente criado em 1921, após o desmembramento de Linhares. Nas décadas seguintes, ampliou sua influência como centro comercial, administrativo e de serviços.

Ao longo do século XX, Colatina consolidou sua importância econômica no Espírito Santo e passou a exercer influência também sobre municípios de regiões vizinhas.

Atualmente, essa trajetória pode ser percebida na própria paisagem da cidade. O Rio Doce, as pontes, os bairros tradicionais e a diversidade cultural ajudam a contar uma história construída por diferentes povos e atividades econômicas.

Conhecer Colatina é também descobrir parte da formação do interior capixaba. Entre memória, natureza, cultura e desenvolvimento urbano, a “Princesa do Norte” preserva elementos que ajudam a explicar sua importância histórica e sua identidade.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui