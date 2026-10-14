Pouca gente conhece estas duas praias paradisíacas de Anchieta

Quem procura um lugar tranquilo para aproveitar o litoral do Espírito Santo pode encontrar em Anchieta dois destinos que ainda passam despercebidos por muitos turistas. As praias de Marvila e do Balanço reúnem águas cristalinas, vegetação preservada e paisagens que fazem delas verdadeiros refúgios no Sul do Estado.

Longe do movimento das praias mais conhecidas, os dois destinos atraem visitantes interessados em descansar, aproveitar o mar e passar momentos em contato com a natureza. São opções para famílias, casais e grupos de amigos que desejam conhecer um lado mais reservado do litoral capixaba.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Juntas, as praias possuem aproximadamente dois quilômetros de extensão. Ambas apresentam formato de meia-lua e são separadas por uma formação rochosa, que permite a passagem entre os dois trechos.

Apesar da proximidade, cada praia possui características próprias que tornam o passeio ainda mais interessante.

Praia do Balanço: um refúgio cercado pela natureza

Foto: Marcelo Moryan / MTur

Menor que a vizinha Marvila, a Praia do Balanço chama a atenção pelo ambiente sossegado e pela paisagem natural. O cenário reúne uma faixa de areia dourada, pedras e vegetação nativa, criando um espaço agradável para quem deseja relaxar.

As águas tranquilas favorecem os banhos de mar, enquanto o ambiente reservado convida os visitantes a desacelerar e aproveitar o dia sem pressa.

O acesso acontece por uma estrada de terra. Por isso, vale planejar a visita e levar alimentos, bebidas e outros itens necessários para passar algumas horas no local.

Quem gosta de atividades ao ar livre também pode aproveitar as trilhas da região para explorar as paisagens próximas à praia.

Praia de Marvila: águas calmas e sombra à beira-mar

Foto: Fernando Madeira / MTur

A poucos passos da Praia do Balanço, Marvila oferece outro cenário de tranquilidade no litoral de Anchieta. O destino é cercado por áreas verdes e costões rochosos, com uma faixa de areia que proporciona espaço para descansar e aproveitar a paisagem.

O mar de águas calmas e limpas é um dos principais atrativos. Além disso, árvores como as amendoeiras oferecem sombra natural, tornando o ambiente agradável para quem prefere permanecer na areia.

A praia também é uma alternativa para famílias que desejam organizar um piquenique ou passar o dia longe das áreas mais movimentadas.

Entre as atividades possíveis estão os banhos de mar, as caminhadas pelas trilhas próximas e a pesca.

Outro atrativo é o pôr do sol. No fim da tarde, a paisagem ganha novas cores e proporciona um cenário especial para encerrar o passeio.

Como chegar às praias de Marvila e do Balanço?

As duas praias ficam em Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo. Para chegar, o visitante pode seguir pela Rodovia ES-060 até o município.

Depois, basta continuar pela via principal da cidade e atravessar a ponte. Logo em seguida, placas indicam o caminho para as praias, por uma entrada estreita e de terra, localizada à esquerda.

Como o acesso inclui um trecho sem pavimentação, é importante observar as condições da estrada antes de seguir viagem.

O que saber antes de visitar as praias?

Embora as paisagens sejam um dos grandes atrativos, quem pretende conhecer Marvila e Balanço deve considerar a estrutura limitada dos locais.

As praias não possuem quiosques ou restaurantes próximos. Na Praia do Balanço, existe a possibilidade de encontrar um ponto informal de venda de bebidas, mas o serviço não funciona de maneira permanente.

Por isso, a recomendação é levar água, lanches e tudo o que for necessário para aproveitar o passeio com tranquilidade.

As duas praias também possuem trechos de águas rasas, característica que pode agradar às famílias com crianças. Ainda assim, é importante manter a supervisão dos pequenos durante os banhos de mar.

Para quem deseja explorar novos destinos sem sair do Espírito Santo, Marvila e Balanço mostram que Anchieta reserva paisagens que vão além dos pontos turísticos mais conhecidos.

Leia também: Ilha no Sul do ES encanta com águas cristalinas e paisagens incríveis