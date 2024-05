Pousada Vilazinha: conheça a hospedagem com alma de casa

Quer se hospedar com vista para um dos pontos turísticos mais famosos do Espírito Santo? A pousada Vilazinha é pra você. Localizada em Vila Velha, a hospedagem fica ao lado da entrada do Convento da Penha, um dos cartões postais da cidade e do estado. O Santuário de Nossa Senhora da Penha foi fundado por Frei Pedro Palácios em 1558, quase 500 anos atrás, sendo um símbolo da história capixaba.

O bairro da pousada também é carregado de história: conhecido como “Prainha”, este foi o local onde podemos dizer que o Espírito Santo nasceu. No bairro há uma praça central, com uma igreja da época, e também é banhado pela maré, onde pescadores estacionam uma série de barquinhos e é possível ter uma visão da Terceira ponte, outro símbolo de beleza em Vila Velha / Vitória.

A pousada Vilazinha foi pensada respeitando a história do local e busca trazer essa história nos mínimos detalhes. Já na entrada há um espaço de arte onde há roupas e diversos objetos artesanais. Eles também realizam eventos na área externa voltados para a arte e cultura.

Detalhes

O slogan da Vilazinha é “Uma pousada com alma de casa” e esse sentimento é realmente predominante para quem conhece o local. Os quartos são aconchegantes, com ar condicionado e alguns têm vista direta para o Convento da Penha. O casarão conta com áreas sociais com sofás, poltronas, mesas, onde o hóspede pode passar o tempo e relaxar.

No valor da diária está incluído um café da manhã delicioso, com diversas opções. Além do período da manhã, a pousada tem uma máquina de café liberada 24 horas com opções de cappuccinos, chás e outras bebidas.

Condições especiais

A pousada Vilazinha criou uma pacote incrível e com condições especiais para você passar o final de semana. Para aproveitar, é só entrar em contato e dizer que chegou até lá através do Aqui Notícias.

Promoção Final de Semana (Sexta à Domingo)

Hospedagem em apto DBL com café da manhã

⁠Período: sexta após 14 hs até domingo 14 hs

⁠Passeio conhecendo a Prainha e visita ao convento da Penha;

⁠ Almoço de sábado no Mandacaru Gastrobar (comida nordestina) ou Rest Zé Moqueca (famosa Moqueca capixaba) -bebida não inclusa- ou no Café Prainha (comida italiana)

⁠Valor de venda para Casal R$890,00 – Parcelado até 3x cartão.

Serviço

POUSADA VILAZINHA

Endereço: Rua Vinte e Três de Maio, 120 – Prainha, Vila Velha, Brazil 29100100

Telefone: (27) 3534 5400

Instagram: @pousadavilazinha

Site: https://www.pousadavilazinha.com.br/