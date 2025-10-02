Presidente Kennedy: Santuário das Neves preserva tradição centenária no ES

Localizado na Praia das Neves, a 27 km do centro de Presidente Kennedy, o Santuário das Neves é um dos principais pontos de peregrinação do Espírito Santo. Tombado como patrimônio histórico municipal em 1995 e estadual em 2008, o local preserva fé, história e tradição.

De arquitetura simples em estilo colonial, a igreja foi construída entre 1707 e 1759 pelo padre jesuíta José de Almeida, com apoio de índios catequizados. Materiais como óleo de baleia, ostra, pedra, barro, areia e cal foram utilizados na obra. A presença jesuíta na região estava ligada à Fazenda Muribeca, responsável por produzir alimentos para o projeto missionário.

A devoção à Nossa Senhora das Neves é celebrada todos os meses, no dia 5, quando fiéis realizam uma novena em homenagem à santa. O ponto alto ocorre em 5 de agosto, quando caravanas de diversas cidades lotam o santuário para festejar o dia dedicado à padroeira.

A origem da devoção remonta a Roma, no ano de 352, quando o Papa Libério e um nobre romano tiveram uma visão de Nossa Senhora pedindo a construção de uma igreja no local onde nevasse. No dia seguinte, em pleno verão, uma forte nevada cobriu o monte escolhido, dando início à tradição.

Com forte valor espiritual e histórico, o Santuário das Neves segue como destino de fé, cultura e turismo no sul do Espírito Santo.