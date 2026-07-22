Rota da Liberdade passa por locais marcados pela luta contra a escravidão no ES; conheça

O Espírito Santo tem um roteiro dedicado à preservação da memória e da cultura capixaba. A Rota da Liberdade reúne pontos históricos, religiosos, culturais e gastronômicos entre os municípios de Vitória e Serra.

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O principal destino da rota é o Sítio Histórico e Arqueológico de São José do Queimado, na Serra. O local foi palco da Insurreição de Queimado, considerada a maior revolta de pessoas escravizadas registrada no Espírito Santo. O sítio representa um dos principais símbolos da luta pela liberdade em território capixaba.

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Insurreição de Queimado

O percurso da Rota da Liberdade começa no Palácio Anchieta, em Vitória. O local sediou o julgamento dos líderes Chico Prego e João da Viúva, condenados à morte após participarem da revolta.

Os dois percorreram a pé o caminho entre a capital e os locais onde foram executados, na região central da Serra e em Queimado.

A rota segue até a Praça Oito, no Centro de Vitória. Conhecida anteriormente como Praça da Alfândega, a área foi o local onde integrantes do movimento foram castigados.

Depois, o roteiro passa pelo Agroturismo de Pitanga e segue para o Centro da Serra.

Na região, os visitantes podem conhecer a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, o Sítio Histórico e Arqueológico do Marco Zero e a estátua de Chico Prego, instalada no local apontado como cenário de sua execução. O trajeto também inclui os agroturismos de Guaranhuns e Putiri.

O destino final é o Sítio Histórico e Arqueológico de São José do Queimado. A área abriga as ruínas da Igreja de São José e preserva a memória do maior levante pela liberdade ocorrido no Espírito Santo.