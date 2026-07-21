Rota do Dragão: o destino de Muqui que mistura lenda e natureza

A apenas dois quilômetros do Centro de Muqui, no Sul do Espírito Santo, a Rota do Dragão oferece uma experiência que combina turismo rural, história, gastronomia e contato com a natureza.

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Localizado na região da Morubia, o roteiro reúne paisagens preservadas, propriedades rurais e empreendimentos criativos. A principal atração é a Pedra do Dragão, formação rochosa que lembra a figura de um dragão deitado no alto da serra.

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Lenda inspira roteiro turístico

Moradores da região criaram uma lenda para explicar a origem da rota. Segundo a história, um dragão vivia no local e ensinava os povos nativos a conviver em harmonia com a natureza.

O animal teria conquistado tanto carinho que sua imagem ficou marcada na pedra onde habitava. Com o avanço do desmatamento e do crescimento desordenado, o dragão desapareceu.

Antes de partir, porém, deixou aos descendentes dos antigos moradores a missão de cuidar da natureza. Atualmente, os empreendedores da rota representam essa responsabilidade por meio de iniciativas ligadas à preservação e ao turismo sustentável.

Centro Histórico faz parte do passeio

Foto: Lívia Vieira

A experiência também pode incluir uma visita ao Centro Histórico de Muqui. Entre os pontos de interesse estão a Igreja Matriz, o Jardim Municipal, inspirado nos jardins de Versalhes, e antigas propriedades ligadas ao ciclo do café.

Uma delas é a Fazenda dos Andes, que ainda preserva móveis do século XIX. Outra opção para iniciar o passeio é o Solar do Lagarto, casarão histórico localizado no Centro da cidade, onde os visitantes podem tomar café da manhã.

Depois, o roteiro segue por seis empreendimentos rurais. A rota reúne pousadas, cafeterias, trilhas, agroindústrias e propriedades que produzem flores e doces caseiros.

Café premiado e trilhas preservadas

Um dos destaques é o Sítio Grãos de Ouro, tricampeão nacional na produção do melhor café conilon do Brasil. O visitante também pode conhecer processos de produção rural e experimentar alimentos feitos na própria região.

A caminhada até a Pedra do Dragão está entre as principais experiências do roteiro. O ponto integra o Monumento Natural Serra das Torres, conhecido como Monast.

A unidade de conservação possui mais de 10 mil hectares de área preservada e é considerada a maior unidade de Proteção Integral do Espírito Santo.

O passeio pode terminar no Mercado Regional dos Vales e Café. No local, o público encontra produtos regionais e itens produzidos pelos empreendedores da rota.

Turismo valoriza cultura e sustentabilidade

Foto: Divulgação

A Rota do Dragão aposta em um modelo de turismo que valoriza a cultura, a criatividade e a preservação ambiental.

Durante a visita, o turista pode caminhar por trilhas, conhecer histórias locais, provar cafés e doces artesanais e descobrir paisagens do interior capixaba. O roteiro proporciona uma conexão com as tradições, os sabores e o modo de vida das comunidades rurais de Muqui.