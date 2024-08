Temporada das cerejeiras encanta turistas em diversas regiões do país

A florada das cerejeiras é um espetáculo natural que encanta turistas durante o inverno, transformando paisagens em belos quadros de tons rosados. Sendo assim, as regiões Sul e Sudeste concentram os destinos preferidos para as árvores tradicionais da cultura japonesa florescerem. Aliás, segundo a tradição oriental, se uma pétala cai em cima de alguém, é sinal de boa sorte.

As cidades de São Paulo, Campos do Jordão e Aparecida, no estado de São Paulo, são alguns dos principais destinos para apreciar essa beleza sazonal. Em São Paulo, o Parque do Carmo se destaca como um dos melhores lugares para ver a florada da árvore ornamental, atraindo milhares de visitantes durante o Festival das Cerejeiras, que celebra a cultura japonesa com música, dança e gastronomia.

Campos do Jordão, com seu clima mais frio, também oferece um cenário pitoresco, especialmente nos parques Amantikir e Horto Florestal, tornando-se um ponto de visita obrigatório durante o inverno.

Já no sul do Brasil, a cidade de Curitiba, no Paraná, é outro destino imperdível. O Jardim Botânico de Curitiba é famoso por suas estufas e jardins temáticos. Contudo, é durante a florada das cerejeiras que o local se torna ainda mais especial.

As cerejeiras no ES

Já no Espírito Santo, a cidade de Domingos Martins, conhecida por seu Festival da Imigração Alemã, também possui belas árvores. A região, com as suas influências europeias, oferece um cenário encantador com as flores cor-de-rosa pontuando a paisagem verde das montanhas. Todavia, o tradicional Bosque das Cerejeiras, na cidade, não vai ter visitação pelo 3º ano seguido. O motivo é que neste ano, mais uma vez, as árvores não tiveram florada regular.

