Três cachoeiras incríveis para você aproveitar em Conceição do Castelo

O Espírito Santo é um estado rico em belezas naturais e suas cidades são um atrativo à parte para atrair anualmente milhares de turistas. As paisagens deslumbrantes, tranquilidade e o clima europeu de Conceição do Castelo têm sido o destino ideal para quem procura relaxar e desfrutar de momentos de conexão com a natureza.

Com uma população aproximada de 12 mil habitantes, Conceição do Castelo é um município acolhedor e repleto de belezas naturais que encantam moradores e visitantes, o município é rico em potencial hídrico, onde se destacam inúmeras cachoeiras de águas cristalinas como a Cachoeira dos Filetes, a Cachoeira do Vargas, a Cachoeira da Fumaça, entre outras.

Conceição do Castelo é um dos poucos municípios do Espírito Santo com cobertura vegetal de Mata Atlântica, com diversas espécies de madeira-de-lei e animais nativos. Além disso, possui terras altas, clima e paisagem de montanha, relevo fortemente ondulado e montanhoso e não tem divisão administrativa, sendo a sede e o distrito único.

Três cachoeiras em Conceição do Castelo:

Cachoeira dos Vargas

A Cachoeira dos Vargas está situada no sítio da família Vargas, a 1,5 km da sede do município, na comunidade de Ribeirão da Conceição.

A saber, a cachoeira é propícia para banho, e conta com: área para churrasco, campo de futebol de areia, bar, trilha na mata, parquinho, piscina com água natural e área de camping.

Assim, é considerada uma das principais atrações turísticas de Conceição do Castelo. Para os que gostam de um belo visual em apreciar a natureza e clima aconchegante faz do cenário um privilégio. Nos finais de semana a música ao vivo garante muita animação.

Atendimento ao público:

Sexta a domingo e feriados das 8h00 às 18h

Contato: (28) 99983-0938 / (28) 99918-4269 / (28) 99925-1196

E-mail: [email protected]

Cachoeira dos Filetes

A Cachoeira dos Filetes fica na comunidade de Ribeirão do Meio, a aproximadamente 2,5 km da sede. Com águas cristalinas, é propícia para o banho, e conta com área para pequenos eventos, barzinho, trilha na mata e área de camping. Sendo assim, um local que vale a pena conhecer!

Atendimento ao público:

Sábado, domingos e feriados das 10h às 20h

Contato pelo telefone: (28) 99886-3654

Cachoeira da Fumaça

Em seguida, temos a Cachoeira da Fumaça, que fica a 2,0 km da sede do município. É considerada a cachoeira mais bonita da cidade e com a maior queda de água, devido ao grande contraforte rochoso que a envolve. Dessa forma, a cachoeira é realmente um cartão postal de Conceição do Castelo e recebe turistas todo o ano.

Atendimento ao público:

Está aberto à visitação todos os dias

