Veja 7 dicas de passeios diferentes para fazer a dois no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados está chegando e se você está sem ideias de como presentear seu amor, o Guia A traz uma série de dicas de passeios diferentes para fazer a dois. São destinos em diferentes partes do Brasil, para os casais curtirem o dia do amor.

Embora as viagens a dois já sejam naturalmente boas pela companhia da pessoa amada, planejar passeios e atrações antes mesmo de chegar ao local é algo que organiza os dias e otimiza o tempo. Inclusive, quase 9 em cada 10 (87%) turistas nacionais* desejam pesquisar essas atividades oferecidas antes mesmo de decidir ir a um destino.

Apreciando a natureza em Foz do Iguaçu (PR)

O Brasil é um país riquíssimo em natureza e, para 9 em cada 10 brasileiros, as belezas de paisagens naturais são um fator importantíssimo na decisão por um destino de viagem. Sendo assim, quando se fala em cenários de tirar o fôlego em território nacional, é difícil não pensar em Foz do Iguaçu. Um destino no estado do Paraná riquíssimo nos mais diversos critérios de natureza. As Cataratas, por si só, são um espetáculo que já vale a visita! Mas, o casal que deseja passear pela cidade pode optar por fazer um passeio guiado de um dia inteiro pelo Parque Nacional Iguaçu. Nesse tour, pequenos grupos são levados para explorar a região em torno de Puerto Iguazú, cidade vizinha na Argentina. Além disso, dá para fazer um passeio de barco nas águas das cachoeiras mais famosas do mundo.

Foto: Divulgação / Booking.com

Voando sobre o Rio de Janeiro (RJ)

O Rio de Janeiro é uma cidade bastante desejada e visitada por aqueles que querem vivenciar a mistura entre cidade grande, praia e natureza. Não é à toa que o destino figura em primeiro lugar em diversos rankings já divulgados pela Booking.com de lugares mais procurados ou reservados em períodos especiais, como feriados e férias escolares. Mas, se caminhar pela orla de Ipanema e adentrar o Forte de Copacabana são passeios excitantes, imagina ver isso tudo do alto?

Se o casal fizer parte dos 86% de viajantes que consideram dar uma incrementada no humor um fator decisivo na hora de viajar, eles podem considerar realizar um voo panorâmico sobre a Cidade Maravilhosa. Com esse panorama aéreo, será possível admirar as diversas praias, florestas e montanhas da cidade de um ângulo inédito para grande parte dos turistas.

Foto: Divulgação / Booking.com

Registrando o amor em São Paulo (SP)

De uns anos para cá, o Beco do Batman se tornou uma atração turística imperdível em São Paulo. Bem no meio da Vila Madalena, bairro boêmio da capital que respira arte de rua, essa travessa é recheada de coloridos grafites em seus muros e galerias de arte cheias de itens de artistas iniciantes e até famosos. Por lá, somente pedestres podem transitar e não é raro encontrar o lugar cheio de curiosos atraídos pelas cores dos murais e procurando o clique perfeito. Para as duplas amorosas que curtem registrar o amor em fotos, uma opção é realizar uma sessão de fotos no Beco do Batman. A atividade será duplamente divertida, tanto pela exploração do local, quanto por eternizar o amor em retratos.

Foto: Divulgação / Booking.com

Se aventurando de quadriciclo em Natal (RN)

Quando perguntados sobre quais fatores são importantes para escolher um destino de viagem, pelo menos 8 em cada 10 viajantes brasileiros apontaram “emoção e aventura” como um ponto crucial. Se os pombinhos que viajarão no Dia dos Namorados estão cansados dos encontros mais convencionais e fazem parte do grupo dos que procuram uma experiência diferenciada, eles podem considerar um passeio de quadriciclo pela natureza de Natal, no Rio Grande do Norte. Esses trajetos a bordo de veículos de quatro rodas que se assemelham às motocicletas. Eles são bastante procurados no destino para quem deseja conhecer o litoral da cidade passando por trilhas, lagoas, dunas e florestas.

Foto: Divulgação / Booking.com

Degustando os sabores de Salvador (BA)

Nos quatro cantos do Brasil, é possível descobrir aromas e temperos diferentes da culinária nacional. Em Salvador não é diferente e a tradicional gastronomia baiana já é um evento a parte para quem visita a cidade. Mas se o casal de turistas for daqueles que viaja para se deliciar e mergulhar na cozinha local, uma experiência culinária privativa de cinco horas pode ser aquele tipo de passeio do qual eles jamais esquecerão.

Antes de começar a cozinhar, os viajantes poderão acompanhar o guia e uma família anfitriã e visitar um dos mercados de frutos do mar de Salvador. Lá podem comprar peixe fresco, além de outros ingredientes. Ao voltar para casa, eles terão a chance de aprender a cozinhar vários pratos e poderão fazer uma refeição com a comida que prepararam. Uma experiência imperdível para os 89% de viajantes. que afirmam que uma comida local saborosa é motivo para decidir um destino de viagem.

Foto: Divulgação / Booking.com

Passeando pela Rota Germânica (SC)

Se o turista brasileiro não vai até a Alemanha, a Alemanha vai até ele! É que no sul do Brasil, mais precisamente em Santa Catarina, existe um passeio cultural pela Rota Germânica. Um tour que passa pelas cidades de Ilhota, Blumenau e Pomerode. Para os parceiros que gostam de degustar tortas alemãs, cervejas artesanais, licores e salsichas, bem como apreciar a arquitetura típica do país europeu e curtir um climinha frio, essa é uma boa pedida para o dia dos apaixonados. Uma curiosidade sobre o trajeto é que Blumenau, uma das cidades mais importantes do Vale Europeu de Santa Catarina, é a capital da cerveja no Brasil. Sendo que ela abriga a maior Oktoberfest fora da Europa. Outra, é que em Pomerode, cerca de 90% dos habitantes locais falam alemão.

Foto: Divulgação / Booking.com

Assistindo ao pôr do sol e ouvindo um bolero em João Pessoa (PB)

Há anos, uma tradição local na Praia do Jacaré, em João Pessoa, reúne diversas pessoas na orla e nos barcos. Tudo para assistir um maravilhoso fenômeno da natureza musicado por um barquinho, que toca a trilha sonora daquele momento. Conta a história que essa tradição teria surgido pois um casal, de marido francês e esposa paraibana, possuía um restaurante na beira da praia fluvial. Sendo que, na hora que o sol se punha, adoravam tocar um bolero para apreciar o momento em paz. O passeio do pôr-do-sol ao som do Bolero de Ravel é imperdível para casais apaixonados que apreciam momentos mágicos e calmos, desejados por 9 em cada 10 (90%)* brasileiros que buscam um tempo para relaxar nas viagens. O passeio ainda será completo com uma caminhada ao longo do calçadão e com a apreciação do artesanato de artesãos locais.

Foto: Divulgação / Booking.com

Fonte: Booking.com