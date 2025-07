Destinos para quem quer desacelerar e escapar das grandes cidades

Diante do ritmo intenso das grandes cidades, cada vez mais pessoas buscam formas de desacelerar e reconectar com o que realmente importa. A tendência, que cresce no Brasil e no mundo, valoriza a escolha por cidades menores – muitas vezes a poucas horas de metrópoles – como forma de viver experiências mais tranquilas, mesmo que por poucos dias. Pensando nisso, a Booking.com – empresa de reserva de hotéis, aluguel de temporada, atrações e outros serviços de turismo – reuniu cinco destinos brasileiros perfeitos para quem quer aderir a esse jeito de viajar.

A seleção reúne municípios com ritmo mais calmo, que funcionam como refúgios próximos a grandes centros urbanos, ideais para escapadas de fim de semana, férias curtas ou até como prévias de uma mudança de estilo de vida.

Desacelerar com arte e história: Cunha (São Paulo)

A pouco mais de três horas da capital paulista, Cunha é o tipo de lugar que convida a diminuir o passo. Cercada por montanhas e conhecida por sua produção de cerâmica e lavandas, a cidade combina natureza com charme cultural. As paisagens do Parque Estadual Serra do Mar, os ateliês e restaurantes locais fazem dela um refúgio ideal para quem quer respirar fundo e viver o presente. Para completar a estadia, a Lavandas de Cunha Pousada Boutique oferece quartos com vista para as montanhas e jardins de lavanda.

Para quem busca natureza e gastronomia: Santa Teresa (Espírito Santo)

Conhecida como capital da comida italiana, Santa Teresa fica a cerca de 90 km de Vitória e é um destino que encanta pela calmaria, clima ameno e influência cultural na culinária. No centro histórico, a Rua do Lazer reúne cafés, lojas e construções antigas. Entre os destaques estão o Museu Mello Leitão, que abriga espécies da fauna e flora da região, e o Parque Natural Municipal São Lourenço, ideal para trilhas leves em meio à Mata Atlântica. A cidade também se destaca pela produção de cafés especiais e pratos típicos, como os capeletes, pequenos pastéis de massa recheados. Em meio a esse cenário, a Estância Shangri-La reúne conforto e vista para o vale.

Viver o tempo das vilas serranas: São Francisco de Paula (Rio Grande do Sul)

A cerca de duas horas de Porto Alegre, São Chico, como é carinhosamente chamada, é cercada por araucárias e natureza exuberante. Uma boa forma de explorá-la é visitar o Lago São Bernardo, cartão-postal da cidade, cercado por áreas para caminhada e piquenique. O Parque das 8 Cachoeiras e a Floresta Nacional de São Francisco de Paula também são opções para quem quer trilhas e observar as araucárias. A Boutique Bangalôs de São Chico oferece uma cabana de madeira cercada por natureza e vista para o bosque.

Uma pausa em clima tropical: Baía Formosa (Rio Grande do Norte)

Localizada a aproximadamente 100 km de Natal, Baía Formosa possui o sossego de uma vila de pescadores com paisagens naturais de tirar o fôlego. O destino é cercado por falésias, coqueirais e trechos preservados de Mata Atlântica, como a Reserva Natural Mata Estrela – perfeita para caminhadas e passeios de caiaque. Suas praias são extensas, com águas tranquilas e pouco movimento, ideais para quem busca se desconectar. Após um dia aproveitando o litoral, o Flat Por do Sol é uma ótima opção com clima intimista e vista para o mar.

Para relaxar às margens do Rio São Francisco: Piranhas (Alagoas)

Localizada a aproximadamente 4h30 de Maceió, Piranhas é um destino cada vez mais procurado por quem quer mergulhar na história e nas paisagens do sertão alagoano. Com vista para o emblemático Rio São Francisco e ruas de pedra, a cidade preserva casarões coloniais, igrejas e museus que contam a história local. Os passeios de barco até os Cânions do Rio São Francisco e o Mirante Secular, que oferece vista panorâmica do rio, são imperdíveis. O Hotel Aconchego do Velho Chico possui decoração regional, redes para descanso e piscina com vista para o rio.

Com tantas possibilidades de escapadas próximas a centros urbanos, a Booking.com convida os viajantes a redescobrirem o prazer de ir mais devagar. Seja qual for o estilo da viagem, a plataforma oferece diversas opções de acomodação e experiências para viver o townsizing à sua maneira.

Fonte: Booking.com

Leia também: Campo de lavanda em Pedra Azul rende fotos e momentos mágicos