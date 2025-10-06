Pesquisa revela como cada geração escolhe seus destinos de viagem

Uma nova pesquisa da Booking.com revelou o que realmente motiva os brasileiros a viajar em cada fase da vida. O estudo traçou o perfil de seis faixas etárias e mostrou como o comportamento do turista muda conforme o momento pessoal — com curiosidades que vão desde a influência da astrologia até o peso das redes sociais e do boca a boca na hora de escolher o destino.

Jovens entre 18 e 24 anos buscam experiências autênticas e contato com a natureza. Mais de um terço (37%) prefere a praia para relaxar, enquanto 21% se encantam por zonas rurais e 19% optam por cidades tranquilas para caminhar sem pressa. A astrologia também pesa na decisão: 36% consultam previsões astrais antes de arrumar as malas. E quando o assunto é romance, 27% escolheriam uma cidade como cenário ideal para viver uma nova história de amor.

Entre 25 e 34 anos, viajar é uma forma de expressão e conexão com tendências culturais. As redes sociais são decisivas — 65% se inspiram em vídeos curtos e 68% em filmes. É a faixa etária que mais leva a astrologia em conta (46%) e que mais busca destinos animados, com festas e eventos (67%). O cuidado com pets também aparece: 61% valorizam locais pet-friendly.

Na faixa dos 35 a 44 anos, o planejamento ganha força. Esse público mescla inspiração digital e racionalidade. Sete em cada dez se informam por blogs de gastronomia, e 81% valorizam a culinária local. O impacto das redes continua: 53% viajam para lugares que viralizaram e 69% se deixam influenciar por aplicativos de turismo.

Entre 45 e 54 anos, as viagens ao litoral ganham um toque de romantismo — 47% escolheriam a praia para começar uma história de amor. É também um público atento ao orçamento, mas sem abrir mão da qualidade: 90% valorizam o equilíbrio entre custo e experiência.

Para quem tem 55 a 64 anos, conforto e tranquilidade são prioridades. A praia aparece novamente no topo (49%), e 87% dos entrevistados destacam a paz e o sossego como essenciais. A facilidade de acesso e a boa gastronomia também são diferenciais para 86% e 87%, respectivamente.

Já entre os viajantes com mais de 65 anos, a confiança é o fator-chave. O boca a boca tem força: 81% seguem recomendações de amigos e familiares. Praticidade e custo-benefício são determinantes para 93% desse público, que também valoriza variedade de passeios e destinos acessíveis.

A pesquisa reforça que, para os brasileiros, cada viagem reflete muito mais do que uma simples escolha de destino — é um espelho das fases da vida, dos sonhos e das motivações que moldam cada geração.