Apesar do fracasso na Copa do Mundo 2026, Brasil termina no top cinco da Fifa
Mesmo com a saída antecipada, os resultados da competição favoreceram a Seleção.
A primeira atualização do ranking da FIFA após a Copa do Mundo de 2026 colocou a Seleção Brasileira entre as cinco melhores equipes do planeta. O Brasil subiu para a quinta posição, apesar da eliminação nas oitavas de final. A Noruega venceu a equipe comandada por Carlo Ancelotti por 2 a 1 e encerrou a participação brasileira no torneio.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Mesmo com a saída antecipada, os resultados da competição favoreceram a Seleção. O Brasil ultrapassou Portugal, que perdeu duas posições após também deixar o Mundial nas oitavas.
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Espanha assume a liderança
A Espanha aparece agora no topo do ranking da FIFA. A seleção conquistou o título mundial ao vencer a Argentina por 1 a 0 na prorrogação da final. Com o resultado, os espanhóis chegaram a 1.995,88 pontos e encerraram a liderança argentina.
Atual campeã até o início da competição, a Argentina ficou com o vice-campeonato e caiu para o segundo lugar. A equipe soma agora 1.970,30 pontos. França e Inglaterra ocupam a terceira e a quarta posições. O Brasil completa o grupo das cinco melhores seleções do mundo.
Marrocos alcança posição histórica
Marrocos também ganhou destaque na atualização. A seleção chegou ao sexto lugar, sua melhor colocação na história do ranking da FIFA. Portugal caiu para a sétima posição. Bélgica e Holanda trocaram de lugares. Os belgas assumiram o oitavo posto, enquanto os holandeses aparecem em nono.
O México subiu quatro posições e retornou ao Top 10. A seleção mexicana ocupa o décimo lugar e deixou a Alemanha fora do grupo das dez primeiras colocadas.
Noruega dá salto no ranking da FIFA
Responsável pela eliminação do Brasil, a Noruega avançou 12 posições. A equipe escandinava aparece agora no 19º lugar, sua melhor marca desde 2011. A Tunísia registrou a maior queda em número de posições. A seleção caiu para o 57º lugar.
Seleção Brasileira e o novo ciclo
Após o encerramento do ciclo da Copa de 2026, o Brasil começa a preparação para o Mundial de 2030. A próxima edição da competição ocorrerá em seis países: Espanha, Portugal, Marrocos, Argentina, Uruguai e Paraguai.
A Seleção Brasileira voltará a campo durante a janela internacional marcada entre 24 de setembro e 6 de outubro. O Brasil disputará dois amistosos contra a Austrália, ambos em território australiano.
O primeiro confronto acontecerá em 25 de setembro, em Townsville. As seleções voltarão a se enfrentar no dia 29 de setembro, em Brisbane.
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