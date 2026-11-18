A delegação do Espírito Santo já está em São Paulo (SP) para representar o Estado na edição 2026 das Paralimpíadas Escolares, considerada a maior competição esportiva do mundo para crianças e jovens com deficiência em idade escolar.

Na primeira semana, o Espírito Santo terá 69 representantes, sendo 57 atletas, além de treinadores e staff, que entram em ação a partir desta quarta-feira (18) até sexta-feira (20), na modalidade de atletismo.

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Já na segunda etapa, de 25 a 27 de novembro, a delegação contará com 48 participantes, sendo 39 atletas, que disputarão as provas de bocha, badminton, judô, natação, tênis de mesa, tiro com arco e vôlei sentado.

As disputas serão realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB) e no Estádio Olímpico do Ibirapuera. A edição deste ano terá número recorde de participantes, com 2.246 atletas inscritos, provenientes das 27 unidades federativas do País, com idades entre 10 e 18 anos. Ao todo, serão 17 modalidades esportivas, incluindo duas estreantes: tiro com arco e paraesgrima.

A expectativa dos capixabas é repetir o bom desempenho da edição passada. Em 2025, o Espírito Santo conquistou 119 medalhas, sendo 56 de ouro, 42 de prata e 21 de bronze. Além dos pódios, os atletas do Estado também estabeleceram 17 novos recordes durante a competição.

A participação em uma competição nacional desse porte também representa uma oportunidade de desenvolvimento esportivo para os jovens capixabas.

Além de colocar em prática o trabalho realizado ao longo dos treinamentos, os estudantes terão a oportunidade de competir com representantes de diferentes estados, trocar experiências e ampliar suas vivências no paradesporto.

Outro destaque da edição 2026 é o crescimento da participação feminina. O evento também terá uma presença expressiva de atletas com deficiência físico-motora, que representam 57,5% dos inscritos. Outros 27,1% dos participantes têm deficiência intelectual e 15,4% têm deficiência visual.

Durante a competição, os atletas também passam por processos de classificação esportiva, que seguem critérios específicos de cada modalidade e consideram as características funcionais dos competidores. Na primeira semana, 106 participantes passarão pelos testes de classificação, enquanto outros 234 serão avaliados na segunda etapa.

Organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2006, com exceção dos anos de 2008 e 2020, as Paralimpíadas Escolares são uma importante vitrine para a descoberta e o desenvolvimento de novos talentos do paradesporto nacional.

O evento proporciona aos jovens atletas a oportunidade de vivenciar o ambiente competitivo, ganhar experiência e representar seus estados em uma das principais competições do calendário paralímpico brasileiro.

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