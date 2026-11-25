Após conquistarem o bronze no Campeonato Brasileiro e a vaga na 1ª Divisão para 2027, sete jogadores do elenco estadual se enfrentam nesta quarta-feira (25), na Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Vitória, por Álvares Cabral e IVV/CETAF na final da Copa ES de Basquete.

O primeiro jogo da decisão da categoria Sub-17 Masculino ocorre às 19 horas, no Ginásio Audifax Barreto. A série final será disputada em melhor de três partidas. Após a abertura na Sesport, o segundo duelo está marcado para quinta-feira (26), às 20h30, no ginásio do CETAF, em Vila Velha. Se houver necessidade de terceiro jogo, o confronto decisivo acontece no domingo (29), novamente no CETAF.

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Além da decisão do Sub-17, o ginásio da Sesport também recebe nesta quarta-feira (25), às 20h30, o primeiro jogo da final da categoria Sub-14 Masculino, novamente entre Álvares Cabral e IVV/CETAF. A segunda partida da série ocorre no sábado (28), às 17 horas, no CETAF. Caso haja necessidade de terceiro duelo, o confronto decisivo será disputado no domingo (29), no mesmo local.

A campanha do acesso

O Espírito Santo assegurou a vaga na Divisão Especial de 2027 ao vencer o Amapá na disputa pelo bronze da segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais Sub-16.

O torneio, organizado pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB), foi realizado entre os dias 10 e 16 de novembro no Friburguense Atlético Clube, em Nova Friburgo (RJ), e reuniu 24 estados divididos entre a primeira e a segunda divisão.

Os atletas que integraram a seleção capixaba no campeonato sob o comando do treinador Fernando Rocha foram Nicolas Xavier, Pedro Amorim, Gabriel Santos e William Maia (IVV/CETAF); Diego Spelta de Oliveira, Guilherme Barcelos Alvarenga e Lucas Silva Fávaro Lima (Álvares Cabral); Eduardo Marciel Dutra e Lucas Endres Braga (Fluminense); Francisco Sabra Fiório Nascimento (LUSB); Ayan Sousa Ndjunug Chagas (Olympico); e Rumão (Mogi das Cruzes-SP).

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