Basquete: LUSB joga em casa por vagas nas finais da Copa ES neste sábado (24)

A Liga Urbana Social de Basquete (LUSB), de Cachoeiro de Itapemirim, entra em quadra neste sábado (24) para disputar três partidas decisivas pelas semifinais da Copa Espírito Santo de Basquete. Os confrontos contra o Álvares acontecem a partir das 9h, na quadra da Escola Zilma Coelho, no bairro Ferroviários, e podem aproximar as equipes da classificação para as finais da competição estadual.

Os jogos envolvem as categorias Sub-14, Sub-15 e Sub-17. Além de buscar bons resultados dentro de casa, a LUSB contará com o apoio da torcida para tentar superar o adversário e avançar na disputa pelo título.

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A primeira partida começa às 9h, com o confronto entre LUSB e Álvares pela categoria Sub-14. Após terminar a fase classificatória na segunda colocação, a equipe cachoeirense inicia a série melhor de três com a oportunidade de conquistar a primeira vitória diante de seus torcedores.

Às 10h30, será a vez do Sub-15 entrar em quadra. O time terminou a primeira fase na terceira posição e precisa vencer para empatar a série, após a derrota no confronto inicial, disputado em Vitória. Um resultado positivo levará a decisão da vaga para o terceiro jogo.

O último confronto está marcado para as 12h, pela categoria Sub-17. Assim como o Sub-15, a equipe ocupa uma situação de desvantagem na série semifinal e precisa da vitória para manter vivo o sonho de disputar a grande final.

LUSB aposta na preparação e no apoio da torcida

O técnico Matheus Lazariny destacou a preparação dos atletas para os confrontos. Apesar de reconhecer a dificuldade dos jogos contra o Álvares, o treinador acredita que as equipes têm condições de conquistar resultados positivos.

A comissão técnica trabalhou ao longo da semana para preparar os jogadores para os desafios. A expectativa é de partidas equilibradas, com forte disputa pela classificação.

Além disso, a LUSB convocou familiares, torcedores e moradores de Cachoeiro de Itapemirim para acompanhar os confrontos e incentivar os jovens atletas.

Confira os horários dos jogos

9h – Sub-14: LUSB x Álvares (primeiro jogo da semifinal)

10h30 – Sub-15: LUSB x Álvares (segundo jogo da semifinal)

12h – Sub-17: LUSB x Álvares (segundo jogo da semifinal)

As três partidas acontecem na quadra da Escola Zilma Coelho, no bairro Ferroviários, em frente à Receita Federal, em Cachoeiro de Itapemirim.

Apoio ao basquete de base

A Liga Urbana Social de Basquete desenvolve atividades esportivas voltadas à formação de jovens atletas e conta com o apoio de patrocinadores e parceiros para manter suas ações.

Entre os patrocinadores estão Banestes, Centro Educacional São Camilo, Cofril, Selita e a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

A instituição também recebe recursos por meio de doações, patrocínios diretos e incentivos fiscais vinculados ao Fundo da Infância e da Adolescência (FIA), administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim (Consemca).

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