Guaçuí Cup fortalece futsal feminino e reúne 180 participantes no ES

A bola vai rolar e Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, volta a receber uma das principais competições de futsal feminino do Estado. Entre os dias 15 e 18 de outubro, o município sedia mais uma edição da Guaçuí Cup – Desafio Interestadual de Futsal Feminino, torneio que reunirá 12 equipes nas categorias Sub-14, Sub-17 e Adulta.

A competição tem como proposta fortalecer o futsal feminino, especialmente na formação de atletas das categorias de base, contribuindo para o desenvolvimento técnico, social e humano das participantes. O torneio também busca proporcionar integração, troca de experiências e ampliação do repertório técnico e competitivo das jogadoras.

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Com apoio da Prefeitura de Guaçuí, a Guaçuí Cup também movimenta o município ao receber atletas, comissões técnicas e visitantes durante os dias de competição.

“Para nós é sempre bom ver a cidade cheia, ver a cidade com visitantes, ao qual teremos de 15 a 18 de outubro aqui em nosso município. É uma satisfação imensa sediar mais uma vez esse evento e que seja mais um de muitos que estão vindo por aí”, destaca o secretário de Esportes de Guaçuí, Maicon Ferreira.

Ao todo, a competição mobilizará 180 integrantes nas delegações oficiais, sendo 156 atletas e 24 profissionais de comissão técnica. As equipes serão distribuídas igualmente entre as três categorias, com quatro times em cada uma.

Nas categorias de base, as atletas precisam estar matriculadas e frequentando regularmente uma instituição de ensino. O critério reforça a proposta de associar a formação esportiva à educação durante uma etapa importante da trajetória das jovens atletas.

Ao longo dos quatro dias, serão realizadas 28 partidas. Na primeira fase, as quatro equipes de cada categoria se enfrentam em turno único, no formato todos contra todos. Na sequência, as equipes disputam as partidas pelo terceiro lugar e as finais de cada categoria.

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