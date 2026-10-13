Campeonato Municipal começa com chuva de gols em Cachoeiro
A primeira rodada foi marcada por goleadas, dando início à disputa entre as equipes que representam diferentes bairros e comunidades do município.
O Campeonato Municipal de Futebol de Cachoeiro de Itapemirim começou neste fim de semana, com oito partidas disputadas nas categorias Aspirante e Principal. Os confrontos marcaram a abertura da competição e movimentaram os campos do Santos Dumont, no Aeroporto, e do Itabirense, no bairro São Luiz Gonzaga.
A primeira rodada foi marcada por goleadas, dando início à disputa entre as equipes que representam diferentes bairros e comunidades do município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
No domingo (11), o Santos do Zumbi estreou com vitória por 3 a 1 sobre o Náutico do Nossa Senhora Aparecida, na categoria Aspirante. Já na Principal, as duas equipes empataram em 2 a 2.
No campo do Itabirense, o Botafogo do Gilson Carone goleou o Operário do Gonzaga por 6 a 0 na categoria Aspirante. Na Principal, o Operário levou a melhor e venceu por 6 a 3.
No domingo (12), o Família Sem Freio começou a competição com duas vitórias diante do Palmeirinha do Monte Belo. Na categoria Aspirante, venceu por 1 a 0, enquanto na Principal conquistou o triunfo por 4 a 1.
Também no domingo, o Máster do Bela Vista venceu o Rhuan City por 6 a 3 na categoria Aspirante. Já na Principal, o Rhuan City levou a melhor, vencendo por 4 a 1.
O Campeonato Municipal de Futebol tem como objetivo fortalecer o esporte amador, incentivar a prática esportiva e promover a integração entre atletas e comunidades de Cachoeiro.
Confira os resultados da rodada de abertura
Domingo (11 de outubro)
Campo do Santos Dumont – Aeroporto
- Aspirante: Santos do Zumbi 3 x 1 Náutico do Nossa Senhora Aparecida
- Principal: Santos do Zumbi 2 x 2 Náutico do Nossa Senhora Aparecida
Campo do Itabirense – São Luiz Gonzaga
- Aspirante: Operário do Gonzaga 0 x 6 Botafogo do Gilson Carone
- Principal: Operário do Gonzaga 6 x 3 Botafogo do Gilson Carone
Segunda-feira (12 de outubro)
Campo do Santos Dumont – Aeroporto
- Aspirante: Família Sem Freio 1 x 0 Palmeirinha do Monte Belo
- Principal: Família Sem Freio 4 x 1 Palmeirinha do Monte Belo
Campo do Itabirense – São Luiz Gonzaga
- Aspirante: Máster do Bela Vista 6 x 3 Rhuan City
- Principal: Máster do Bela Vista 1 x 4 Rhuan City
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