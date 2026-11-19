Campeonato Municipal de Cachoeiro entra na reta final; veja o que vem aí
O Campeonato Municipal de Futebol tem como objetivo valorizar o esporte amador.
O Campeonato Municipal de Futebol de Cachoeiro de Itapemirim entra em sua fase decisiva, com a definição dos primeiros classificados para as semifinais e a realização dos últimos confrontos das quartas de final.
A competição, que conta com o apoio da Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), reúne equipes tradicionais do futebol amador do município nas categorias aspirante e principal.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
No último domingo (15), quatro partidas movimentaram os campos do Santos Dumont, no bairro Aeroporto, e do Itabirense, em São Luiz Gonzaga.
Pela categoria aspirante, no campo do Santos Dumont, o Botafogo do Gilson Carone venceu o Santos Dumont por 5 a 1. Já na categoria principal, o Villarreal garantiu a classificação ao superar o Náutico de Nossa Senhora Aparecida por 3 a 0.
No campo do Itabirense, Juventude do Zumbi e Villarreal empataram em 1 a 1 pela categoria aspirante. Na disputa por pênaltis, o Juventude levou a melhor, vencendo por 7 a 6 e garantindo vaga na semifinal.
Pela categoria principal, o Operário de São Luiz também avançou após vencer o Rhuan City por 3 a 0.
Quartas de final continuam nesta sexta-feira (20)
A competição terá sequência na próxima sexta-feira (20), com mais quatro partidas que definirão os demais semifinalistas.
No campo do Santos Dumont, no bairro Aeroporto, Buraca do União e Máster do Bela Vista se enfrentam às 12h45, pela categoria aspirante, e às 14h45, pela categoria principal.
No campo do Itabirense, em São Luiz Gonzaga, Santos do Zumbi e Família Sem Freio disputam a classificação nas duas categorias. O confronto dos aspirantes começa às 12h45, enquanto o jogo da categoria principal está marcado para as 14h45.
Primeiras semifinais serão disputadas no Estádio do Sumaré
A primeira rodada das semifinais está programada para domingo (22), no Estádio do Sumaré, um dos principais palcos do futebol cachoeirense.
Às 12h45, Juventude do Zumbi e Botafogo do Gilson Carone se enfrentam pela categoria aspirante, em busca de uma vaga na grande final.
Na sequência, às 14h45, será a vez de Villarreal e Operário de São Luiz Gonzaga entrarem em campo pela categoria principal.
A expectativa é de confrontos equilibrados, já que as equipes chegam à reta decisiva após superarem seus adversários nas fases anteriores.
O Campeonato Municipal de Futebol tem como objetivo valorizar o esporte amador, incentivar a prática esportiva e fortalecer a integração entre atletas, equipes e comunidades de Cachoeiro de Itapemirim.
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