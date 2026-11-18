Capixabão 2027: veja como ficou a tabela do campeonato
A competição tem início previsto para 13 de janeiro.
Antes mesmo da bola rolar, o Capixabão 2027 já começou na segunda-feira (16), nos estúdios da TVE Espírito Santo. A tabela do campeonato foi sorteada ao vivo, durante o programa TVE Esporte, definindo os confrontos e os caminhos de cada clube na primeira fase.
A competição tem início previsto para 13 de janeiro, com a 1ª rodada, que chega com os seguintes confrontos: Porto Vitória x Linhares; Vitória x Estrela do Norte; Real Noroeste x Rio Branco SAF; Serra x Desportiva Ferroviária; e Vilavelhense x Forte.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Os maiores clássicos acontecem a partir da 5ª rodada, quando Rio Branco SAF e Desportiva se enfrentam com mando de campo da equipe capa-preta. O Vi-Rio, entre Vitória e Rio Branco SAF, caiu na 7ª rodada, também com mando de campo capa-preta. E na 9ª e última rodada, tem o clássico Desportiva contra Vitória, na casa da equipe grená. Finalistas no ano passado, Serra e Porto Vitória se enfrentam na 4ª rodada, na casa do tricolor serrano.
Para o sorteio, os clubes foram separados em dois potes (A e B). Os times do Pote A foram os cinco primeiros colocados na classificação geral do campeonato de 2026 (Porto Vitória, Serra, Vitória, Vilavelhense e Real Noroeste) e, por isso, conquistaram o direito de ter cinco jogos como mandantes, seguindo o mesmo critério técnico pré-estabelecido com os clubes nos últimos anos.
Os clubes do Pote B, com quatro mandos de campo, foram o sexto, sétimo e oitavo colocados da Série A de 2026 (Rio Branco SAF, Desportiva e Forte), além dos dois times que conquistaram o acesso neste ano (Estrela e Linhares FC).
Presidente da FES, Gustavo Vieira fala da importância de mais um sorteio ao vivo na TVE: “Você explica de forma detalhada o porquê de cada fase, a metodologia de sorteio. Então fica algo muito transparente. Então hoje se deu o pontapé inicial do campeonato com o sorteio.
É um ponto importante, um ponto promocional do nosso produto, do campeonato. Agora a expectativa é grande. Temos aí 55 dias de preparação para nós, da federação, os clubes e vocês também da TVE, para que todos possam estar se preparando, se estruturando, para que a bola possa rolar tranquilamente em janeiro”.
Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único (9 rodadas) e os oito melhores avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos colocados são rebaixados. Todas as fases do mata-mata (quartas de final, semifinais e finais) são disputadas em jogos de ida e volta, com mando de campo da segunda partida para o time que teve melhor classificação na primeira fase. Essas equipes que tiveram melhor colocação na fase inicial também têm, somente nas quartas de final, a vantagem de jogar pelo empate na soma dos placares das duas partidas.
A tabela básica do Capixabão 2027 será publicada, oficialmente, no site da FES no dia 30/11. Assim como nos anos anteriores, todos os 59 jogos da competição serão transmitidos ao vivo pela TVE Espírito Santo.
“Acho que esse é nosso papel como emissora pública, dar visibilidade para todos os times com a mesma qualidade, o mesmo padrão, não só os grandes clássicos ou os times com maior torcida ou tradição. Esse é um desafio muito grande porque o calendário é apertado, depende do calendário nacional. Então, ajustar o calendário base para conseguir transmitir os 59 jogos é muito desafiador, mas esse planejamento permite com que a gente faça isso e a gente está preparado para repetir em 2027 o que a gente já vem fazendo nos últimos anos”, afirma o diretor geral da Fundação Carmélia, Igor Pontini.
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