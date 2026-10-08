Capixaba Letícia Lopes representa o Brasil em competição internacional na Espanha

A goleira capixaba Letícia Lopes está com a Seleção Brasileira para a disputa do Mundialito de Beach Soccer, que será realizado entre os dias 9 e 11 de outubro, em El Puerto de Santa María, na Espanha.

A competição coloca o Brasil diante de três adversários europeus em três dias consecutivos. A estreia será contra a Itália, na sexta-feira (9), às 9h (horário de Brasília). No sábado (10), no mesmo horário, a equipe brasileira encara a Ucrânia. O último confronto será diante da anfitriã Espanha, no domingo (11), às 12h.

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Indicada nos últimos anos ao prêmio de melhor goleira do mundo no beach soccer, Letícia leva sua experiência internacional para mais uma competição com a Seleção Brasileira.

“O Mundialito é o nosso maior objetivo do ano. Estamos muito focadas no nosso objetivo, a preparação no Rio foi ótima e agora é descansar pra sexta-feira começar o Mundialito da melhor forma possível e quem sabe trazer essa taça pro Brasil que seria inédita!”, afirma a goleira.

O Mundialito reúne Brasil, Espanha, Itália e Ucrânia, e terá transmissão das partidas pelo YouTube do Canal Gol Brasil.

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