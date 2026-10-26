CBF divulga tabela detalhada da semifinal da Copa do Brasil Feminina

A CBF divulgou nesta segunda-feira (26) a tabela detalhada da semifinal da Copa do Brasil Feminina. O documento possui todas as informações sobre data, local, horário e transmissão dos confrontos.

Uma das vagas na decisão será disputada entre Bahia e Flamengo. O primeiro duelo será na Arena Fonte Nova, em Salvador, no dia 3 de novembro, e o segundo no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, no dia 7.

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Internacional e Red Bull Bragantino se enfrentam buscando a classificação para a final. O jogo de ida será no dia 4 de novembro, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e a partida de volta será no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, no dia 8.

Confira todos os detalhes no documento em anexo:

Tabela Detalhada da 6ª fase – Copa do Brasil Feminina 2026.pdf

Com informações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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