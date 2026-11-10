Cidade do ES conquista bicampeonato estadual de futebol de areia feminino
O título teve participação decisiva da goleira Lelê Lopes, reconhecida como a melhor do mundo na modalidade em 2026.
A Seleção de Vitória segue fazendo história no futebol de areia feminino. Neste domingo (8), a equipe confirmou mais uma conquista estadual ao vencer o time de Anchieta na decisão do Campeonato Capixaba de Seleções, disputada na arena montada na Praia de Camburi. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, a seleção da capital levou a melhor nas cobranças de pênaltis e garantiu o bicampeonato.
O título teve participação decisiva da goleira Lelê Lopes, reconhecida como a melhor do mundo na modalidade em 2026. Com uma defesa fundamental na disputa por pênaltis, a atleta foi determinante para assegurar a vitória do time de Vitória diante de Anchieta.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Decisão equilibrada
A final foi marcada pelo equilíbrio entre as equipes. Vitória saiu na frente com Silvana Neves, de 40 anos, que mostrou categoria para balançar as redes. A atleta, que também integrou a equipe campeã em 2018, colocou a seleção da capital em vantagem ainda no primeiro período da partida.
A Seleção de Anchieta reagiu na etapa seguinte e conseguiu deixar tudo igual com Jéssica Mendonça, após uma boa troca de passes da equipe. No período final, as duas seleções buscaram o gol da vitória, mas encontraram nas goleiras adversárias obstáculos importantes. Lelê Lopes e Kylma Araújo tiveram atuações decisivas, levando a definição do título para as penalidades.
Nas cobranças, a experiência de Lelê Lopes voltou a fazer a diferença. A goleira defendeu uma das finalizações de Anchieta e confirmou a conquista para a seleção da capital.
Domínio na competição
Com o resultado, Vitória amplia sua galeria de conquistas e chega ao quarto título do Campeonato Capixaba de Seleções de Futebol de Areia Feminino desde 2021. A equipe já havia sido campeã em 2021, 2023 e 2025, mantendo uma sequência de resultados.
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