Com 74 medalhas, Espírito Santo avança nas Paralimpíadas Escolares 2026
O Espírito Santo conta com 48 representantes, sendo 39 atletas, além de treinadores e equipe de apoio.
Começa nesta segunda-feira (23) a segunda semana de disputas das Paralimpíadas Escolares 2026, em São Paulo (SP). Depois de fechar o atletismo na 5ª colocação geral, somando 73 medalhas (39 ouros, 24 pratas e 11 bronzes) e 13 recordes escolares, a delegação capixaba agora busca ampliar a campanha em outras sete modalidades.
Nesta segunda fase, que segue até sexta-feira (27), o Espírito Santo conta com 48 representantes, sendo 39 atletas, além de treinadores e equipe de apoio. Os capixabas disputarão as provas de bocha, badminton, judô, natação, tênis de mesa, tiro com arco e vôlei sentado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As competições acontecem no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB) e no Estádio Olímpico do Ibirapuera. A edição deste ano reúne um número recorde de 2.246 atletas inscritos, com idades entre 10 e 18 anos, das 27 unidades federativas do País.
Com o resultado expressivo já alcançado na primeira semana, a expectativa da delegação é superar a marca da edição anterior. Em 2025, o Espírito Santo encerrou sua participação com 119 medalhas (56 ouros, 42 pratas e 21 bronzes) e 17 novos recordes estabelecidos.
Além da busca por medalhas, a participação na etapa nacional representa uma oportunidade fundamental de desenvolvimento esportivo para os jovens estudantes capixabas, permitindo colocar em prática a rotina de treinamentos, trocar experiências com atletas de todo o Brasil e ampliar suas vivências no paradesporto.
Sobre a competição
Organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2006, com exceção dos anos de 2008 e 2020, as Paralimpíadas Escolares são uma importante vitrine para a descoberta e o desenvolvimento de novos talentos do paradesporto nacional.
O evento proporciona aos jovens atletas a oportunidade de vivenciar o ambiente competitivo, ganhar experiência e representar seus estados em uma das principais competições do calendário paralímpico brasileiro.
QUADRO DE MEDALHAS
ANA BEATRIZ GONÇALVES SILVA
1º – 200m T35 sub 14
AMANDA DOS SANTOS SOUZA
3º – Bronze nos 100m rasos T38 sub 20
3º – Bronze nos 400m rasos T38 sub 20
2º – Prata no Salto em Distância T38 sub 20
ISAAC NATAN SOUZA SILVA
1º – Ouro no Lançamento de Club F31 sub 17
JOYCE ESTER SOPELETTO SANTIAGO
1º – Ouro no Arremesso de Peso F55
1º – Lançamento de Disco
2º – Prata no Lançamento de Disco F55, sub 17
MARCOS FERNANDO FERREIRA NUNES
1º – Ouro no Lançamento de Disco F34 sub 20
KAWAN CRYSTIAN BROZEGHINI DA CRUZ
2º – Prata nos 1500 m
2º – Lançamento do disco
PAMELA CRISTINA DORTI
2º – arremesso de peso T20 sub 20
MARIA ESTER LEAL
2º – Prata nos 1500m T37 sub 17
PAOLA SILVA SOUZA
1º – 400m
1º – 1500m T44 sub 17
THAYNA DE CASTRO ZANOLLI
1º – 100m
1º – 400m
1º – 200m
NICHOLAS LORENZINI DE AMORIM
1º Lançamento de pelota F64
3º – 60m
3º – 200m
DAVI LUIZ VIEIRA PORTO
1º – arremesso de peso
2º – Lançamento de dardo F 44 sub 17
ISAQUE CARDOSO NASCIMENTO
1º – Lançamento de Disco F57
2º – arremesso de peso
3º – Lançamento de dardo. Sub 17
ESTER SIMÕES
1º – 100m
1º – Lançamento de dardo
KEITHKETLEN SANTOS SILVA
2º – arremesso de peso
3º – Lançamento de pelota. F46 sub 14
MARIA FERNANDA QUEIROZ
1º – Lançamento de Disco
1º – Lançamento de dardo. F44 sub 20
JOÃO LUCAS SOUZA DA SILVA
3º – 800m T14 sub 20
ANA ESTER SOUZA DA CRUZ
1º – 100m
2º – arremesso de peso
2º – Lançamento de dardo
LORRAN SAMUEL BARBOSA DA SILVA
1º – 400m T20 sub 17
MIGUEL DA SILVA DOS SANTOS
1º – 400m T20 sub20
HECTOR EMANUEL B. DOMINGOS
3º – 200m T 34 sub 14
MATHEUS GOMES MONTEIRO
2º – Lançamento de dardo
2º – arremesso de peso
3º – Lançamento do Disco
MARIA EDUARDA OLIVEIRA SIMÕES
2º – 100m
1º – 400m
1º – 200m
MARIA ISABEL AUGUSTO DE MORAES
2º – Lançamento de Disco
2º – arremesso de peso
3º – Lançamento de dardo F41 sub 17
FELIPE BARBOSA DE SOUZA
1º – 1500m T37 sub 20
Maisa Rocha Mamede Leal da Silva – TF 36 – Sub 17
1º – 100m – Recorde Escolar
1º – Lançamento do Disco – Recorde Escolar
1º – Arremesso do Peso – Recorde Escolar
Ana Lara Santarosa Marins – TF 35 – Sub 17
1º – Arremesso do Peso – Recorde Escolar
1º – Lançamento do Disco – Recorde Escolar
1º – Lançamento de Dardo
Anna Beatriz Braga – TF 46 – Sub 17
1º – Arremesso do Peso
1º – Lançamento do Disco – Recorde Escolar
1º – Lançamento de Dardo
Lucas Ribeiro Hupp – TF 46 – Sub 20
1º – Arremesso do Peso
1º – Lançamento do Disco
1º – Lançamento do Dardo – Recorde Escolar
Beatriz Amorim da Costa – F 31 – Sub 14
1º – Lançamento da Pelota
1º – Lançamento do Club – Recorde Escolar
Ana Elizia Geraldino dos Santos – TF 20 – Sub 17
1º – Arremesso do Peso
3º – Salto em Distância
Karina Nardi – F 32 – Sub 17
2º – Lançamento do Disco
2º – Arremesso do Peso
2º – Lançamento do Club
Islayne Sarmento de Jesus – TF 20 – Sub 17
2º – 400m
2º – Salto em Distância
2º – Arremesso do Peso
Lavínia dos Santos Bressanim – TF 20 – Sub 14
2º – Arremesso do Peso
3º – Lançamento da Pelota
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