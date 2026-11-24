Começa nesta segunda-feira (23) a segunda semana de disputas das Paralimpíadas Escolares 2026, em São Paulo (SP). Depois de fechar o atletismo na 5ª colocação geral, somando 73 medalhas (39 ouros, 24 pratas e 11 bronzes) e 13 recordes escolares, a delegação capixaba agora busca ampliar a campanha em outras sete modalidades.

Nesta segunda fase, que segue até sexta-feira (27), o Espírito Santo conta com 48 representantes, sendo 39 atletas, além de treinadores e equipe de apoio. Os capixabas disputarão as provas de bocha, badminton, judô, natação, tênis de mesa, tiro com arco e vôlei sentado.

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As competições acontecem no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB) e no Estádio Olímpico do Ibirapuera. A edição deste ano reúne um número recorde de 2.246 atletas inscritos, com idades entre 10 e 18 anos, das 27 unidades federativas do País.

Com o resultado expressivo já alcançado na primeira semana, a expectativa da delegação é superar a marca da edição anterior. Em 2025, o Espírito Santo encerrou sua participação com 119 medalhas (56 ouros, 42 pratas e 21 bronzes) e 17 novos recordes estabelecidos.

Além da busca por medalhas, a participação na etapa nacional representa uma oportunidade fundamental de desenvolvimento esportivo para os jovens estudantes capixabas, permitindo colocar em prática a rotina de treinamentos, trocar experiências com atletas de todo o Brasil e ampliar suas vivências no paradesporto.

Sobre a competição

Organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2006, com exceção dos anos de 2008 e 2020, as Paralimpíadas Escolares são uma importante vitrine para a descoberta e o desenvolvimento de novos talentos do paradesporto nacional.

O evento proporciona aos jovens atletas a oportunidade de vivenciar o ambiente competitivo, ganhar experiência e representar seus estados em uma das principais competições do calendário paralímpico brasileiro.

QUADRO DE MEDALHAS

ANA BEATRIZ GONÇALVES SILVA

1º – 200m T35 sub 14

AMANDA DOS SANTOS SOUZA

3º – Bronze nos 100m rasos T38 sub 20

3º – Bronze nos 400m rasos T38 sub 20

2º – Prata no Salto em Distância T38 sub 20

ISAAC NATAN SOUZA SILVA

1º – Ouro no Lançamento de Club F31 sub 17

JOYCE ESTER SOPELETTO SANTIAGO

1º – Ouro no Arremesso de Peso F55

1º – Lançamento de Disco

2º – Prata no Lançamento de Disco F55, sub 17

MARCOS FERNANDO FERREIRA NUNES

1º – Ouro no Lançamento de Disco F34 sub 20

KAWAN CRYSTIAN BROZEGHINI DA CRUZ

2º – Prata nos 1500 m

2º – Lançamento do disco

PAMELA CRISTINA DORTI

2º – arremesso de peso T20 sub 20

MARIA ESTER LEAL

2º – Prata nos 1500m T37 sub 17

PAOLA SILVA SOUZA

1º – 400m

1º – 1500m T44 sub 17

THAYNA DE CASTRO ZANOLLI

1º – 100m

1º – 400m

1º – 200m

NICHOLAS LORENZINI DE AMORIM

1º Lançamento de pelota F64

3º – 60m

3º – 200m

DAVI LUIZ VIEIRA PORTO

1º – arremesso de peso

2º – Lançamento de dardo F 44 sub 17

ISAQUE CARDOSO NASCIMENTO

1º – Lançamento de Disco F57

2º – arremesso de peso

3º – Lançamento de dardo. Sub 17

ESTER SIMÕES

1º – 100m

1º – Lançamento de dardo

KEITHKETLEN SANTOS SILVA

2º – arremesso de peso

3º – Lançamento de pelota. F46 sub 14

MARIA FERNANDA QUEIROZ

1º – Lançamento de Disco

1º – Lançamento de dardo. F44 sub 20

JOÃO LUCAS SOUZA DA SILVA

3º – 800m T14 sub 20

ANA ESTER SOUZA DA CRUZ

1º – 100m

2º – arremesso de peso

2º – Lançamento de dardo

LORRAN SAMUEL BARBOSA DA SILVA

1º – 400m T20 sub 17

MIGUEL DA SILVA DOS SANTOS

1º – 400m T20 sub20

HECTOR EMANUEL B. DOMINGOS

3º – 200m T 34 sub 14

MATHEUS GOMES MONTEIRO

2º – Lançamento de dardo

2º – arremesso de peso

3º – Lançamento do Disco

MARIA EDUARDA OLIVEIRA SIMÕES

2º – 100m

1º – 400m

1º – 200m

MARIA ISABEL AUGUSTO DE MORAES

2º – Lançamento de Disco

2º – arremesso de peso

3º – Lançamento de dardo F41 sub 17

FELIPE BARBOSA DE SOUZA

1º – 1500m T37 sub 20

Maisa Rocha Mamede Leal da Silva – TF 36 – Sub 17

1º – 100m – Recorde Escolar

1º – Lançamento do Disco – Recorde Escolar

1º – Arremesso do Peso – Recorde Escolar

Ana Lara Santarosa Marins – TF 35 – Sub 17

1º – Arremesso do Peso – Recorde Escolar

1º – Lançamento do Disco – Recorde Escolar

1º – Lançamento de Dardo

Anna Beatriz Braga – TF 46 – Sub 17

1º – Arremesso do Peso

1º – Lançamento do Disco – Recorde Escolar

1º – Lançamento de Dardo

Lucas Ribeiro Hupp – TF 46 – Sub 20

1º – Arremesso do Peso

1º – Lançamento do Disco

1º – Lançamento do Dardo – Recorde Escolar

Beatriz Amorim da Costa – F 31 – Sub 14

1º – Lançamento da Pelota

1º – Lançamento do Club – Recorde Escolar

Ana Elizia Geraldino dos Santos – TF 20 – Sub 17

1º – Arremesso do Peso

3º – Salto em Distância

Karina Nardi – F 32 – Sub 17

2º – Lançamento do Disco

2º – Arremesso do Peso

2º – Lançamento do Club

Islayne Sarmento de Jesus – TF 20 – Sub 17

2º – 400m

2º – Salto em Distância

2º – Arremesso do Peso

Lavínia dos Santos Bressanim – TF 20 – Sub 14

2º – Arremesso do Peso

3º – Lançamento da Pelota

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