Talentos de Cachoeiro representam o ES nas Paralimpíadas Escolares
Os dois atletas são integrantes do Programa Esportivo da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro de Itapemirim.
Cachoeiro de Itapemirim está representado nas Paralimpíadas Escolares 2026, uma das principais competições do paradesporto estudantil brasileiro. Os atletas Enzo Rosa Chaves e Giovanna Weller integram a delegação do Espírito Santo e participam das disputas de badminton, que começaram nesta segunda-feira (23), em São Paulo.
Os dois atletas são integrantes do Programa Esportivo da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro de Itapemirim, sob a gestão do secretário Rodolpho Maia. Os treinamentos são realizados no Ginásio do Aeroporto, conhecido como “Ferração”, sob a orientação do treinador Douglas Franco.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A participação dos jovens na competição nacional é resultado do trabalho de formação esportiva desenvolvido no município, que busca incentivar a prática de atividades físicas, promover a inclusão e oferecer oportunidades para o desenvolvimento de novos talentos.
Nesta segunda etapa das Paralimpíadas Escolares, que segue até sexta-feira (27), o Espírito Santo conta com uma delegação de 48 integrantes, sendo 39 atletas, além de treinadores e profissionais de apoio. Os representantes capixabas disputam as modalidades de bocha, badminton, judô, natação, tênis de mesa, tiro com arco e vôlei sentado.
Na primeira semana da competição, o Espírito Santo conquistou a quinta colocação geral no atletismo, somando 73 medalhas e 13 recordes escolares. A expectativa é ampliar os resultados nesta segunda fase, com a participação dos atletas nas demais modalidades.
Incentivo ao esporte
A presença de Enzo e Giovanna nas Paralimpíadas Escolares reforça a importância dos investimentos na formação esportiva e no incentivo ao paradesporto em Cachoeiro.
Por meio dos programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, a prefeitura busca ampliar o acesso às práticas esportivas, estimular a participação de crianças e adolescentes e contribuir para a descoberta e o desenvolvimento de talentos.
Além da oportunidade de competir em nível nacional, a participação nas Paralimpíadas Escolares proporciona aos atletas a troca de experiências com representantes de diferentes estados, fortalecendo a inclusão social por meio do esporte.
Sobre a competição
Organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), as Paralimpíadas Escolares 2026 reúnem 2.246 atletas inscritos, com idades entre 10 e 18 anos, representando as 27 unidades federativas do país.
As disputas acontecem no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB) e no Estádio Olímpico do Ibirapuera, em São Paulo.
Realizada desde 2006, com exceção dos anos de 2008 e 2020, a competição é considerada uma importante iniciativa de incentivo à prática esportiva entre estudantes com deficiência, além de contribuir para a formação de novos talentos do paradesporto brasileiro.
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