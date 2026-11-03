Corrida SESI em Cachoeiro terá provas de 5 e 10 km e caminhada 

A corrida SESI SAÚDE E SEGURANÇA em Cachoeiro de Itapemirim será realizada no dia 6 de dezembro de 2026, com largada às 6h30, na Praça de Fátima. A programação contará com provas de 5 km e 10 km, nas categorias feminina e masculina, além de caminhada de 5 km. Os participantes poderão se inscrever nas categorias público geral, industriário e pessoas com deficiência (PCD), conforme as modalidades disponíveis.

“A Corrida SESI é uma oportunidade de incentivar a prática de atividades físicas e reforçar a importância dos cuidados com a saúde e o bem-estar. Ao reunir trabalhadores da indústria e a comunidade em torno do esporte, queremos estimular hábitos saudáveis e contribuir para a prevenção do sedentarismo. Nesta edição, a arrecadação de alimentos também fortalece o compromisso do SESI SAÚDE E SEGURANÇA com a solidariedade.”, destaca o gerente executivo de Saúde e Segurança do SESI ES, Flávio Rodrigues.

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As provas terão premiação para os três primeiros colocados de cada categoria. Nos 5 km, haverá premiação para as categorias geral, industriário e PCD, nos naipes masculino e feminino. Já nos 10 km, serão premiados os três primeiros colocados das categorias geral e industriário, também nos dois naipes.

A competição contará ainda com premiação por faixa etária para os três primeiros colocados masculinos e femininos em cada percurso. Nos 5 km, as faixas serão de 14 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60 anos ou mais. Nos 10 km, a divisão será de 18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60 anos ou mais. Todos os participantes que concluírem o percurso em que estiverem inscritos receberão medalha de participação.

A iniciativa integra o circuito estadual da Corrida SESI, que incentiva a prática de atividades físicas e a adoção de hábitos saudáveis entre trabalhadores da indústria e a comunidade.

Participantes receberão kit da prova

Os atletas inscritos receberão um kit com camisa oficial da prova, sacochila esportiva e número de identificação com chip para cronometragem. A medalha finisher será entregue aos participantes que concluírem o percurso.

A retirada dos kits será realizada no dia 5 de dezembro, das 9h às 16h, no SESI SAÚDE Cachoeiro, localizado na Rua Domingos Alcíno Dadalto, nº 2, bloco 1, bairro Alto Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim.

Além do pagamento da inscrição, todas as categorias deverão entregar dois quilos de alimentos não perecíveis no momento da retirada do kit.

Serviço

Corrida SESI Cachoeiro 2026

Data: 6 de dezembro de 2026 (domingo)

6 de dezembro de 2026 (domingo) Largada: 6h30

6h30 Local: Praça de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim (ES)

Praça de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim (ES) Percursos: 5 km, 10 km e caminhada de 5 km

5 km, 10 km e caminhada de 5 km Valores das inscrições:

Industriário e funcionário da FINDES: R$ 75,00

R$ 75,00 Público geral: R$ 85,00

R$ 85,00 PCD e atleta com 60 anos ou mais: R$ 42,50

R$ 42,50 Doação obrigatória: 2 kg de alimentos não perecíveis por participante, entregues na retirada do kit.

2 kg de alimentos não perecíveis por participante, entregues na retirada do kit. Retirada dos kits: 5 de dezembro, das 9h às 16h.

5 de dezembro, das 9h às 16h. Local de retirada: SESI SAÚDE Cachoeiro — Rua Domingos Alcíno Dadalto, nº 2, bloco 1, Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim (ES). Inscrições: www.resultadofinal.com/ corridasesicachoeiro

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