Neymara Carvalho volta a competir no Circuito Capixaba de Bodyboarding
A pentacampeã mundial de bodyboarding Neymara Carvalho está de volta às disputas do Circuito Capixaba. A atleta, recordista mundial de títulos da modalidade, vai participar da primeira etapa da categoria feminina desta edição, que vai acontecer nos dias 7 e 8 de novembro, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha.
Depois de alguns anos sem disputar etapas estaduais, Neymara Carvalho retoma a participação no circuito capixaba. A expectativa para o retorno é reencontrar o ambiente das competições locais e acompanhar o desempenho das atletas capixabas nas ondas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Neymara já está inscrita na etapa e espera que as condições do mar contribuam para a disputa. “Estou animada para competir no Espírito Santo, depois de muitos anos sem participar das etapas estaduais e brasileiras. Será uma honra relembrar bons momentos que vivi nas competições locais. Espero que venha um swell, com boas ondas, para que todas as meninas possam mostrar seu potencial”, afirma a atleta.
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