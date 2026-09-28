Karateca brasileiro vence campeonato nacional na Alemanha e amplia coleção de títulos

O brasileiro Pedro Henrique Cassaro Travaglia conquistou o título de campeão alemão de karatê em 2026. O atleta do Dojo Lemgo-Lippe venceu a categoria Kumite Individual Masculino Master Ü30, acima de 80 kg (+80 kg).

A competição, organizada pelo Deutscher Karate Verband (DKV), reuniu atletas de diferentes regiões da Alemanha. Pedro chegou ao torneio nacional após conquistar o Campeonato Estadual da NRW (Nordrhein-Westfalen) na mesma categoria.

O resultado também marcou uma virada em relação à temporada anterior. Em 2025, Pedro chegou à final do Campeonato Alemão, mas perdeu por 5 a 3 e terminou com a medalha de prata. Neste ano, retornou à disputa e alcançou o lugar mais alto do pódio.

Faixa-preta 3º Dan, Pedro representa atualmente o Dojo Lemgo-Lippe. Ele vive na Alemanha desde dezembro de 2024. Quando chegou ao país, falava português e espanhol e improvisava a comunicação em inglês. Atualmente, também já consegue se comunicar em alemão.

Trajetória começou em Venda Nova

Pedro iniciou sua trajetória no karatê em Venda Nova e começou a disputar competições ainda criança. Mais tarde, mudou-se para São Paulo para cursar faculdade. Depois, retornou a Venda Nova e fundou uma academia, que atualmente tem Carol, ex-aluna do karateca, como proprietária e responsável.

Ao longo da carreira, Pedro acumulou títulos estaduais e nacionais. Ele foi campeão estadual 11 vezes, sendo sete no Espírito Santo, três em São Paulo e uma na Alemanha.

O brasileiro também conquistou três títulos nacionais no Brasil. Com a vitória de 2026 na Alemanha, chegou ao quarto título nacional da carreira. No cenário internacional, foi duas vezes medalhista de prata no Campeonato Sul-Americano.

Pedro também disputou torneios na Argentina, Colômbia, Paraguai e República Dominicana. Nos Estados Unidos, participou duas vezes do Aberto de Karatê, em Las Vegas, e alcançou a quinta colocação.

O karateca ainda integrou a Seleção Brasileira por mais de cinco anos. Agora, com o título alemão, acrescenta mais uma conquista à trajetória iniciada ainda na infância em Venda Nova.

Leia também: Copa do Mundo de Parapente reúne pilotos de mais de 15 países no Espírito Santo

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui