Elite Thai terá quatro atletas de Castelo na seleção capixaba de Muay Thai
Equipe disputará o Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro, em busca de títulos e de uma oportunidade de chegar ao Mundial na Tailândia.
Quatro atletas da Elite Thai — Centro de Artes Marciais, de Castelo, integrarão a seleção capixaba no Campeonato Brasileiro de Muay Thai 2026, que acontece de 6 a 8 de novembro, no Rio de Janeiro. Eles se juntarão a representantes de outros municípios para defender o Espírito Santo na disputa pelo título nacional e por vagas para o Mundial, na Tailândia.
Referência no Muay Thai em Castelo, a Elite Thai vem construindo uma trajetória de conquistas em competições dentro e fora do estado. Sob a liderança do professor e fundador Uanderley Moreira, a academia desenvolve um trabalho de formação de atletas que une preparação técnica, disciplina e valorização do esporte.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A presença de quatro competidores na seleção capixaba reforça os resultados desse trabalho e amplia a projeção dos talentos castelenses no cenário nacional.
Segundo Uanderley, o convite para integrar a delegação ocorreu após a não realização do Campeonato Estadual, em razão de ajustes no calendário relacionados ao período eleitoral. A seleção reunirá atletas de destaque de diferentes cidades para representar o Espírito Santo.
Diante de adversários de alto nível, os representantes da Elite Thai têm como objetivo conquistar medalhas e buscar uma oportunidade de defender o Brasil no Mundial. A possibilidade de competir na Tailândia, berço do Muay Thai, é uma motivação a mais na preparação.
Organizado pela Confederação Brasileira de Muay Boran (CBMB), o Brasileiro será realizado no Clube Monte Sinai, na Avenida São Francisco Xavier, nº 104, na Tijuca. A programação terá credenciamento e pesagem no dia 6, lutas classificatórias no dia 7 e finais e premiação no dia 8.
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