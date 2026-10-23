Equipe do ES disputa fase final da Supercopa do Brasil de Basquete na próxima semana no Paraná
Equipe capixaba entra em quadra entre 27 de outubro e 1º de novembro, em competição nacional que reúne oito times classificados nas etapas regionais
O Instituto Viva Vida (IVV) terá mais um importante desafio no calendário esportivo de 2026. A equipe Sub-22 está classificada para a fase final da Supercopa do Brasil de Basquete, que será realizada entre os dias 27 de outubro e 1º de novembro, em Maringá, no Paraná. A competição reúne oito equipes classificadas nas etapas regionais.
A primeira fase será disputada entre os dias 27 e 29 de outubro, com as equipes divididas em grupos. No dia 30 serão realizadas as quartas de final e no dia 31 as semifinais, que definirão os confrontos decisivos. A grande final está marcada para 1º de novembro, às 15h30.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A vaga na fase final foi conquistada após uma campanha invicta na Etapa Litoral da Supercopa do Brasil Sub-22, disputada em agosto, em Vila Velha. O IVV venceu os quatro jogos do torneio: contra a ASSEJUF (83 a 63), o Nosso Clube (120 a 54), o Saldanha da Gama (96 a 36) e o Caxangá (122 a 52), garantindo o título regional com 100% de aproveitamento.
O técnico das categorias Sub-22 e Adulto e coordenador do basquete do Instituto, João Victor Freitas, ressalta que a equipe vem apresentando um bom desempenho nas competições deste ano, da base ao adulto. “Estamos na final da Copa ES em todas as categorias, já tendo conquistado o título na categoria Adulto de forma invicta, pelo quarto ano consecutivo. A Supercopa do Brasil será nosso último compromisso do ano, e estamos nos preparando para este desafio. É uma competição bem difícil, com equipes de camisa, como Flamengo e Fluminense. A expectativa é fazer bons jogos, ser competitivo e, quem sabe, conseguir um pódio”, afirma.
A equipe do Instituto Viva Vida integra o projeto Liga de Desenvolvimento de Basquete, desenvolvido pela instituição por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte (LIEC), com patrocínio do Grupo Águia Branca e Perim. Com atuação no Espírito Santo desde 2005, o Instituto Viva Vida desenvolve projetos sociais voltados a crianças e adolescentes, com o apoio de uma equipe multidisciplinar de profissionais. A instituição promove oportunidades de desenvolvimento por meio do esporte e da cultura, unindo formação esportiva e cidadania. Atualmente, atende cerca de três mil alunos em sete municípios do Espírito Santo.
Leia também: Basquete: LUSB joga em casa por vagas nas finais da Copa ES neste sábado (24)
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726