Equipe do ES disputa fase final da Supercopa do Brasil de Basquete na próxima semana no Paraná

O Instituto Viva Vida (IVV) terá mais um importante desafio no calendário esportivo de 2026. A equipe Sub-22 está classificada para a fase final da Supercopa do Brasil de Basquete, que será realizada entre os dias 27 de outubro e 1º de novembro, em Maringá, no Paraná. A competição reúne oito equipes classificadas nas etapas regionais.

A primeira fase será disputada entre os dias 27 e 29 de outubro, com as equipes divididas em grupos. No dia 30 serão realizadas as quartas de final e no dia 31 as semifinais, que definirão os confrontos decisivos. A grande final está marcada para 1º de novembro, às 15h30.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A vaga na fase final foi conquistada após uma campanha invicta na Etapa Litoral da Supercopa do Brasil Sub-22, disputada em agosto, em Vila Velha. O IVV venceu os quatro jogos do torneio: contra a ASSEJUF (83 a 63), o Nosso Clube (120 a 54), o Saldanha da Gama (96 a 36) e o Caxangá (122 a 52), garantindo o título regional com 100% de aproveitamento.

O técnico das categorias Sub-22 e Adulto e coordenador do basquete do Instituto, João Victor Freitas, ressalta que a equipe vem apresentando um bom desempenho nas competições deste ano, da base ao adulto. “Estamos na final da Copa ES em todas as categorias, já tendo conquistado o título na categoria Adulto de forma invicta, pelo quarto ano consecutivo. A Supercopa do Brasil será nosso último compromisso do ano, e estamos nos preparando para este desafio. É uma competição bem difícil, com equipes de camisa, como Flamengo e Fluminense. A expectativa é fazer bons jogos, ser competitivo e, quem sabe, conseguir um pódio”, afirma.

A equipe do Instituto Viva Vida integra o projeto Liga de Desenvolvimento de Basquete, desenvolvido pela instituição por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte (LIEC), com patrocínio do Grupo Águia Branca e Perim. Com atuação no Espírito Santo desde 2005, o Instituto Viva Vida desenvolve projetos sociais voltados a crianças e adolescentes, com o apoio de uma equipe multidisciplinar de profissionais. A instituição promove oportunidades de desenvolvimento por meio do esporte e da cultura, unindo formação esportiva e cidadania. Atualmente, atende cerca de três mil alunos em sete municípios do Espírito Santo.

Leia também: Basquete: LUSB joga em casa por vagas nas finais da Copa ES neste sábado (24)