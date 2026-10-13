Festival de Judô reúne 135 crianças e adolescentes em Cachoeiro

O Sesc Espírito Santo realiza, no dia 17 de outubro, a 4ª edição do Festival de Judô no Sesc Cachoeiro de Itapemirim. O evento reunirá alunos da instituição e participantes de outras escolas de judô da região para um dia de incentivo ao esporte, integração e diversão na quadra poliesportiva da unidade.

Aberto ao público, o festival contará com a participação de 135 atletas com idades entre 4 e 13 anos, sendo 50 alunos do próprio Sesc. A iniciativa tem como objetivo promover saúde e qualidade de vida, além de proporcionar um momento de lazer para as famílias, que poderão aproveitar atividades recreativas com brinquedos infláveis e distribuição gratuita de pipoca e picolé.

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Realizado pelo Sesc Cachoeiro de Itapemirim com o apoio da Gerência de Esportes e Recreação do Sesc-ES, o evento reforça o propósito de promover o desenvolvimento integral das pessoas por meio da prática esportiva, estimulando valores como o respeito, a convivência e o crescimento pessoal.

“O Festival Sesc de Judô vem se consolidando como um dos principais eventos esportivos do Sul do estado, fortalecendo o vínculo entre escolas, professores e famílias, reafirmando o papel transformador do esporte na vida das crianças e jovens capixabas”, destaca o gerente de Esporte e Recreação do Sesc-ES, José Vinícius.

Para muitos estudantes, o Festival de Judô do Sesc Cachoeiro é a primeira experiência competitiva. O Pedro Lucas Gonçalves, por exemplo, participou pela primeira vez em 2025 e já está animado para participar novamente.

“Foi meu primeiro campeonato de judô e eu gostei muito, foi muito legal. Eu ganhei algumas lutas e medalhas. Eu gosto de aprender as técnicas com o professor, ele é muito bom ensinando”, compartilhou o aluno Pedro.

Durante o festival, os atletas realizam disputas individuais, contemplando diferentes níveis e faixas, evidenciando a evolução conquistada ao longo das aulas. Ao final, todos os participantes recebem medalhas. Mais do que um esporte competitivo, o Judô tem um papel essencial no desenvolvimento físico e psicossocial das crianças e adolescentes.

“As artes marciais, como o judô, auxiliam no desenvolvimento físico e motor, aprimorando a coordenação, o equilíbrio e a consciência corporal. Além disso, fortalecem aspectos socioemocionais fundamentais, como disciplina, respeito ao próximo, autocontrole, foco e autoconfiança, refletindo de forma positiva na convivência social e no desempenho escolar”, pontua Guilherme Pereira, coordenador de Operações do Sesc Cachoeiro.

E os pais são os primeiros a notar as diferenças da prática no dia a dia dos estudantes. A Jamile Gonçalves, mãe do Pedro, ouviu os pedidos do filho e não se arrependeu.

“Em agosto fez um ano desde que ele iniciou as aulas de judô no Sesc e eu só tenho o que agradecer. Em um ano o Pedro mudou muito, principalmente em relação à autoconfiança, porque antes ele tinha muito medo. Ele também aprendeu que, na vida, as vezes a gente ganha e a gente perde”, comentou a mãe do aluno.

Atividades Esportivas durante o ano todo

A prática esportiva é uma grande aliada na promoção da saúde. Por meio dela, é possível prevenir doenças, melhorar o condicionamento físico e mental, além de desfrutar de momentos de socialização que ajudam a sair da rotina e desacelerar.

Na unidade do Sesc em Cachoeiro de Itapemirim, esse compromisso se traduz em diversidade. Nas atividades coordenadas pela Gerência de Esporte e Recreação do Sesc-ES, os alunos encontram práticas para todos os perfis, incluindo turmas para crianças, jovens, adultos e idosos. Com mensalidades a partir de R$ 55, o portfólio inclui aulas de hidroginástica, natação (adulto e infantil), futsal, basquete, pilates e judô.

Para realizar a matrícula em uma dessas atividades, os interessados devem comparecer à secretaria do Sesc Cachoeiro de segunda a sexta, das 7h às 18h, ou entrar em contato através do número de WhatsApp: (28) 99965-3033.

Serviço

4ª edição do Festival de Judô do Sesc Cachoeiro

Data: 17 de outubro

Horário: das 8h às 12h

Local: Quadra Poliesportiva – Centro de Atividades do Sesc Cachoeiro de Itapemirim

Endereço: Rua Joanna Payer, 01/101, Bairro Aeroporto

Entrada: Aberta ao público

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