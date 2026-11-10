Ginastas capixabas brilham na Colômbia e conquistam ouros no Sul-Americano

As ginastas capixabas Amanda Manente, Gisely Benevenuto, Lays Jorge e Melissa Varejão conquistaram medalhas para o Brasil no Campeonato Sul-Americano Juvenil e Age Group de Ginástica Rítmica, encerrado neste domingo (08), em Medellín, na Colômbia.

Organizada pela Confederação Sul-Americana de Ginástica (CONSUGI), a competição reuniu atletas de diversos países, entre eles Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Venezuela. Ao todo, a delegação brasileira encerrou sua participação com 20 medalhas, sendo 11 de ouro, oito de prata e uma de bronze.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O campeonato contou com disputas individuais, por equipes e de conjuntos, com apresentações nos diferentes aparelhos da ginástica rítmica. Entre os destaques capixabas estiveram Amanda Manente e Gisely Benevenuto, ambas treinadas por Gizela Batista.

Amanda conquistou a medalha de ouro na final de fita e outras três medalhas de prata, enquanto Gisely garantiu o ouro na final das maças. Já o conjunto juvenil também brilhou na competição, conquistando dois títulos: nas séries de cinco bolas e de cinco fitas.

Na categoria AC4, a ginasta capixaba Lays Jorge também se destacou ao conquistar a medalha de ouro na final de fita, contribuindo para o bom desempenho da delegação brasileira, que somou oito medalhas só nas disputas individuais: quatro de ouro, três de prata e uma de bronze.

Outro destaque capixaba na competição foi Melissa Varejão, que conquistou a medalha de ouro na disputa do conjunto juvenil.

A campanha no Sul-Americano dá continuidade à sequência de conquistas das ginastas capixabas em competições internacionais e nacionais. No mês passado, Amanda Manente e Gisely Benevenuto também tiveram participação de destaque nos Jogos da Juventude, realizados em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde conquistaram seis medalhas.

As atletas garantiram juntas a medalha de ouro na disputa por equipes. No individual, Gisely Benevenuto também foi campeã e conquistou duas medalhas de bronze, nas provas de arco e maças. Amanda Manente, por sua vez, ficou com a prata na prova de arco e o bronze no individual geral.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Bruna Rodrigues / Rodolfo Mageste

(73) 99832-9962 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Leia também: Cidade do ES conquista bicampeonato estadual de futebol de areia feminino