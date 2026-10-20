Goleada e jogos disputados marcam segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol
Os confrontos aconteceram nos campos do Santos Dumont, no bairro Aeroporto, e do Itabirense, no São Luiz Gonzaga.
A segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Cachoeiro de Itapemirim foi realizada no último domingo (18), com quatro partidas disputadas nas categorias Aspirante e Principal. Os confrontos aconteceram nos campos do Santos Dumont, no bairro Aeroporto, e do Itabirense, no São Luiz Gonzaga.
No Campo do Santos Dumont, o Rhuan City enfrentou o Juventude do Zumbi nas duas categorias. Pelo Aspirante, o Juventude levou a melhor e venceu por 3 a 1. Já na categoria Principal, o Rhuan City conquistou uma vitória expressiva, superando o adversário por 6 a 1.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
No Campo do Itabirense, o Náutico do Nossa Senhora Aparecida enfrentou o Santos Dumont. Na categoria Aspirante, o Náutico venceu por 2 a 0. Pelo Principal, as equipes ficaram no empate sem gols.
A competição, promovida pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), reúne equipes de diferentes bairros e comunidades do município.
O campeonato busca incentivar a prática esportiva, fortalecer a integração entre os participantes e valorizar o futebol amador, uma das tradições esportivas de Cachoeiro.
Confira os resultados da segunda rodada
Domingo (18 de outubro)
Campo do Santos Dumont – Aeroporto
Categoria Aspirante
- Rhuan City 1 x 3 Juventude do Zumbi
Categoria Principal
- Rhuan City 6 x 1 Juventude do Zumbi
Campo do Itabirense – São Luiz Gonzaga
Categoria Aspirante
- Náutico do Nossa Senhora Aparecida 2 x 0 Santos Dumont
Categoria Principal
- Náutico do Nossa Senhora Aparecida 0 x 0 Santos Dumont
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