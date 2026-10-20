Jogos Interescolares movimentam Cachoeiro; veja onde serão as disputas

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), realizou, na manhã desta segunda-feira (19), a cerimônia de abertura dos Jogos Interescolares de Cachoeiro de Itapemirim (JOICI) 2026. O evento aconteceu no Ginásio Municipal Nello Volla Borelli, no bairro Nova Brasília, marcando o início de mais uma edição da competição estudantil.

A iniciativa tem como objetivo incentivar a prática esportiva no ambiente escolar, fortalecer a integração entre os estudantes e promover valores como respeito, disciplina, cooperação e trabalho em equipe.

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As disputas começam nesta terça-feira (20) e seguem até o dia 27 de novembro, com competições nas modalidades de futsal, basquete, basquete 3×3, atletismo, tênis de mesa, voleibol e handebol.

Os jogos serão realizados em diferentes espaços esportivos do município, entre eles o Ginásio Municipal Nello Volla Borelli, no bairro Nova Brasília, o IBC, o Campo do Coronel Borges, a Arena Kachu e Aquidaban. Cada modalidade contará com calendário próprio de disputas, além de premiações previstas ao longo da programação.

O JOICI representa uma oportunidade de estimular hábitos saudáveis, revelar talentos e proporcionar experiências de convivência e aprendizado entre os participantes.

Promovido pela Prefeitura de Cachoeiro, o evento reforça o compromisso da administração municipal com a valorização do esporte educacional e a ampliação das oportunidades para crianças e adolescentes, contribuindo para a formação cidadã e o desenvolvimento dos estudantes.

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