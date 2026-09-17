Virada histórica: alunos de Guaçuí vencem Rio de Janeiro e levantam troféu nacional
Uma vitória que leva o nome de Guaçuí ao lugar mais alto do pódio e marca para sempre a trajetória desses jovens campeões.
Guaçuí está no topo do futsal escolar brasileiro. Em uma campanha marcada por dedicação, união e muita entrega dentro de quadra, a equipe de Futsal Masculino Infantil da Escola Municipal Deocleciano de Oliveira conquistou nesta quinta-feira (17), em Brasília, o título dos Jogos Escolares Brasileiros 2026. Na grande decisão, os jovens atletas enfrentaram o Rio de Janeiro e protagonizaram uma partida emocionante, vencendo por 4 a 3, de virada, para levantar o troféu nacional.
Representando o município de Guaçuí e o Estado do Espírito Santo, a equipe chegou à grande final depois de disputar quatro partidas na competição. A cada jogo, os atletas mostraram determinação e espírito de equipe, superando os desafios da competição nacional e garantindo seu lugar na disputa pelo título.
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Na decisão contra o Rio de Janeiro, os representantes de Guaçuí precisaram mostrar força, concentração e capacidade de reação. Em uma partida intensa e disputada, a equipe conseguiu reverter o placar e terminou vencedora por 4 a 3, garantindo uma conquista que ficará marcada na história do esporte escolar do município.
O apito final foi o ponto alto de uma campanha construída com muito trabalho. A comemoração dos atletas refletiu a importância daquele momento: jovens estudantes que tiveram a oportunidade de vestir a camisa da escola, representar sua cidade e defender as cores do Espírito Santo em uma competição nacional agora voltam para casa com o título de campeões brasileiros.
A equipe campeã é formada pelos atletas João, Yran, João Gabriel, Pedro Gualandi, Enzo Barbosa, Pietro Barros, Heitor Carvalho, André Berlando, Carlos Eduardo e Pedro Alves, sob o comando do técnico Wanderson Oliveira, o “Pelé”.
A conquista em Brasília representa um momento de orgulho para os atletas, suas famílias, professores, comunidade escolar e para todos os moradores de Guaçuí. O título também destaca a força do esporte escolar como ferramenta de desenvolvimento, disciplina, convivência e realização de sonhos.
Com muita personalidade e espírito coletivo, os jovens de Guaçuí fizeram história nos Jogos Escolares Brasileiros 2026. Diante do Rio de Janeiro, buscaram a reação, conseguiram a virada e venceram por 4 a 3. Uma vitória que leva o nome de Guaçuí ao lugar mais alto do pódio e marca para sempre a trajetória desses jovens campeões.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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