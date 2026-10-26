Inter deixa Z-4 com vitória sobre Botafogo; Vasco bate Corinthians e se afasta da zona

Internacional e Vasco obtiveram resultados importantes no sábado (24), pela 32ª rodada do Brasileirão, para a luta contra a zona de rebaixamento. Em casa, derrotaram Botafogo e Corinthians, respectivamente, e mostraram para seus torcedores que desejam permanecer na competição que reúne a elite do futebol brasileiro.

No Beira-Rio, em Porto Alegre, o Colorado derrotou o Botafogo por 3 a 0 e deixou o Z-4, assumindo a 16ª posição, com 35 pontos. Já o Cruzmaltino empurrou o Corinthians para 17º com a vitória por 3 a 2, de virada, em São Januário, no Rio. Agora soma 38, cinco à frente do Timão.

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Na parte de cima da tabela, Palmeiras e Cruzeiro venceram. O Alviverde superou o Red Bull Bragantino por 2 a 0, no Nubank Parque, em São Paulo, e alcançou a primeira colocação. Está com 69 pontos e ultrapassou o Flamengo, que tem 67 e enfrenta o Atlético-MG nesta segunda-feira (26).

A Raposa, por sua vez, ganhou do Remo por 1 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte, na sexta (23). Beneficiou-se do empate em 1 a 1 entre Vitória e Athletico-PR, no Barradão, em Salvador, igualou os 54 do Furacão e chegou ao terceiro lugar.

Diante do Fluminense, a Chapecoense conquistou os três pontos com o triunfo por 2 a 1, na Arena Condá, em Chapecó. A rodada teve também os empates em 1 a 1 entre Mirassol e São Paulo, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, e entre Santos e Bahia, na Vila Belmiro, em Santos.

Nesta segunda-feira (26), o Coritiba recebe o Grêmio, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba. Pouco depois, às 20h (de Brasília), o Flamengo encara o Atlético-MG, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Com informações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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