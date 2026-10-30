Municipal de Futebol de Cachoeiro terá quatro jogos no fim de semana e feriado

O Campeonato Municipal de Futebol de Cachoeiro de Itapemirim terá mais uma rodada de disputas no próximo fim de semana prolongado. Quatro confrontos estão programados para domingo (1°) e segunda-feira (2), feriado de Finados, movimentando o futebol amador do município.

As partidas serão realizadas nos campos do Santos Dumont, no bairro Aeroporto, e do Itabirense, no São Luiz Gonzaga. Em cada local, haverá jogos das categorias Aspirante, às 12h45, e Principal, às 14h45.

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No domingo (1°), o Botafogo do Gilson Carone enfrentará o Villa Real, no campo do Santos Dumont. Já no campo do Itabirense, o Palmeirinha do Monte Belo terá pela frente o Buraca do União.

Na segunda-feira (2), feriado de Finados, a competição prossegue com mais dois confrontos. No campo do Santos Dumont, a equipe da casa enfrentará o Santos do Zumbi. No Itabirense, o Juventude do Zumbi jogará contra o Máster do Bela Vista.

Promovido pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), o Campeonato Municipal de Futebol tem como objetivo incentivar a prática esportiva, valorizar os atletas do município e fortalecer a integração entre as comunidades.

A competição também proporciona momentos de lazer e entretenimento para os moradores, que podem acompanhar e torcer por suas equipes nos campos da cidade.

Confira a programação

Domingo (1° de novembro)

Campo do Santos Dumont – Aeroporto

Botafogo do G.C. x Villa Real

Aspirante: 12h45

Principal: 14h45

Campo do Itabirense – São Luiz Gonzaga

Palmeirinha do Monte Belo x Buraca do União

Aspirante: 12h45

Principal: 14h45

Segunda-feira (2 de novembro) – Feriado de Finados

Campo do Santos Dumont – Aeroporto

Santos Dumont x Santos do Zumbi

Aspirante: 12h45

Principal: 14h45

Campo do Itabirense – São Luiz Gonzaga

Juventude do Zumbi x Máster do Bela Vista

Aspirante: 12h45

Principal: 14h45

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