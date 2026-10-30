Municipal de Futebol de Cachoeiro terá quatro jogos no fim de semana e feriado
Quatro confrontos estão programados para domingo (1°) e segunda-feira (2), feriado de Finados, movimentando o futebol amador do município.
O Campeonato Municipal de Futebol de Cachoeiro de Itapemirim terá mais uma rodada de disputas no próximo fim de semana prolongado. Quatro confrontos estão programados para domingo (1°) e segunda-feira (2), feriado de Finados, movimentando o futebol amador do município.
As partidas serão realizadas nos campos do Santos Dumont, no bairro Aeroporto, e do Itabirense, no São Luiz Gonzaga. Em cada local, haverá jogos das categorias Aspirante, às 12h45, e Principal, às 14h45.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
No domingo (1°), o Botafogo do Gilson Carone enfrentará o Villa Real, no campo do Santos Dumont. Já no campo do Itabirense, o Palmeirinha do Monte Belo terá pela frente o Buraca do União.
Na segunda-feira (2), feriado de Finados, a competição prossegue com mais dois confrontos. No campo do Santos Dumont, a equipe da casa enfrentará o Santos do Zumbi. No Itabirense, o Juventude do Zumbi jogará contra o Máster do Bela Vista.
Promovido pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), o Campeonato Municipal de Futebol tem como objetivo incentivar a prática esportiva, valorizar os atletas do município e fortalecer a integração entre as comunidades.
A competição também proporciona momentos de lazer e entretenimento para os moradores, que podem acompanhar e torcer por suas equipes nos campos da cidade.
Confira a programação
Domingo (1° de novembro)
Campo do Santos Dumont – Aeroporto
Botafogo do G.C. x Villa Real
Aspirante: 12h45
Principal: 14h45
Campo do Itabirense – São Luiz Gonzaga
Palmeirinha do Monte Belo x Buraca do União
Aspirante: 12h45
Principal: 14h45
Segunda-feira (2 de novembro) – Feriado de Finados
Campo do Santos Dumont – Aeroporto
Santos Dumont x Santos do Zumbi
Aspirante: 12h45
Principal: 14h45
Campo do Itabirense – São Luiz Gonzaga
Juventude do Zumbi x Máster do Bela Vista
Aspirante: 12h45
Principal: 14h45
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