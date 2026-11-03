O troféu da Copa-ES é de Cachoeiro! LUSB é campeã Estadual SUB-13

O basquete capixaba conheceu o campeão Sub-13 na última segunda-feira (2), e a festa é cachoeirense! No segundo jogo da série melhor de três, os atletas da LUSB garantiram o título do Campeonato Estadual Sub-13 (Copa-ES) de 2026 ao vencer o CETAF de Vila Velha pelo placar de 64 a 43. Com a segunda vitória consecutiva na série, o time fechou a final sem a necessidade de um terceiro jogo, coroando uma campanha excelente.

A partida foi disputada na quadra da EMEB Zilma Coelho Pinto, que recebeu um excelente público para apoiar os novos talentos do esporte local. Desde o apito inicial, os comandados do técnico Matheus Lazarini mostraram muita intensidade defensiva e organização tática.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O equilíbrio da equipe se refletiu nas parciais, construindo a vantagem quarto a quarto até consolidar o placar final com 21 pontos de diferença. O dia era mesmo dos donos da casa, que comemoraram muito a conquista de mais um título para a LUSB e para Cachoeiro.

Parciais do confronto:

1º Quarto: LUSB 11 x 08 CETAF

2º Quarto: LUSB 16 x 09 CETAF

3º Quarto: LUSB 20 x 12 CETAF

4º Quarto: LUSB 17 x 14 CETAF

Placar Final: LUSB 64 x 43 IW/CETAF

Parabenizamos todos os atletas pelo empenho, garra e espírito esportivo demonstrados ao longo de todo o campeonato, além da comissão técnica, diretores, familiares e torcedores que jogaram junto com o time em cada lance!.

A LUSB é patrocinada por: Banestes, Centro Educacional São Camilo, Cofril, Selita, Unimed Sul Capiuxaba e SEMESP/Prefeitura de Cachoeiro.

A Liga Urbana Social de Basquete – LUSB recebe verbas via doações e patrocínios diretos, e também através de incentivo fiscal pelo FIA – Fundo da Infância e do Adolescente, gerenciado pelo CONSEMCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Elite Thai terá quatro atletas de Castelo na seleção capixaba de Muay Thai