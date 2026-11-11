Oito equipes seguem na disputa pelo título do Municipal de Cachoeiro

O Campeonato Municipal de Futebol Amador de Cachoeiro de Itapemirim, promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), entra na fase de quartas de final.

Os confrontos estão programados para os dias 15 e 20 de novembro, nos campos do Santos Dumont, no Aeroporto, e do Itabirense, no São Luiz Gonzaga.

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Antes do início da fase eliminatória, será necessário definir a classificação do Grupo D. As partidas entre Buraca do União e Família Sem Freio, previstas para o último domingo (8), no campo do Santos Dumont, não foram realizadas.

O confronto foi remarcado para o próximo domingo (15), a partir das 8h, no campo do Itabirense. O resultado definirá a classificação final do grupo e os confrontos restantes das quartas de final.

Na última rodada da primeira fase, realizada no domingo (8), no campo do Itabirense, em São Luiz Gonzaga, Villarreal e Operário São Luiz Gonzaga empataram em 0 a 0 pela categoria Aspirante. Já na categoria Principal, o Villarreal venceu por 2 a 0.

Quartas de final

A fase eliminatória terá confrontos nas categorias Aspirante e Principal, com partidas distribuídas entre os dois campos.

Domingo (15/11) – Campo do Santos Dumont, Aeroporto

12h45 – Aspirante: Botafogo do G. Carone x Santos Dumont

14h45 – Principal: Villarreal x Náutico do N. S. Apar.

Domingo (15/11) – Campo do Itabirense, São Luiz Gonzaga

8h – Buraca do União x Família Sem Freio (jogo adiado da primeira fase)

12h45 – Aspirante: Juventude do Zumbi x Villarreal

14h45 – Principal: Rhuan City x Operário SLG

Sexta-feira (20/11) – Campo do Itabirense, São Luiz Gonzaga

12h45 – Aspirante: Santos do Zumbi x Buraca da União ou Família Sem Freio

14h45 – Principal: Santos do Zumbi x Buraca da União ou Família Sem Freio

Sexta-feira (20/11) – Campo do Santos Dumont, Aeroporto

12h45 – Aspirante: Buraca da União ou Família Sem Freio x Máster do Bela Vista

14h45 – Principal: Buraca da União ou Família Sem Freio x Máster do Bela Vista

Com a definição dos últimos classificados, a competição seguirá para a fase eliminatória, reunindo as equipes que avançaram na disputa pelo título municipal.

O Campeonato Municipal de Futebol Amador tem como objetivo incentivar a prática esportiva, fortalecer o futebol nos bairros e comunidades e promover a integração entre atletas e torcedores de Cachoeiro.

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