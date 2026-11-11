Oito equipes seguem na disputa pelo título do Municipal de Cachoeiro
Os confrontos estão programados para os dias 15 e 20 de novembro.
O Campeonato Municipal de Futebol Amador de Cachoeiro de Itapemirim, promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), entra na fase de quartas de final.
Os confrontos estão programados para os dias 15 e 20 de novembro, nos campos do Santos Dumont, no Aeroporto, e do Itabirense, no São Luiz Gonzaga.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Antes do início da fase eliminatória, será necessário definir a classificação do Grupo D. As partidas entre Buraca do União e Família Sem Freio, previstas para o último domingo (8), no campo do Santos Dumont, não foram realizadas.
O confronto foi remarcado para o próximo domingo (15), a partir das 8h, no campo do Itabirense. O resultado definirá a classificação final do grupo e os confrontos restantes das quartas de final.
Na última rodada da primeira fase, realizada no domingo (8), no campo do Itabirense, em São Luiz Gonzaga, Villarreal e Operário São Luiz Gonzaga empataram em 0 a 0 pela categoria Aspirante. Já na categoria Principal, o Villarreal venceu por 2 a 0.
Quartas de final
A fase eliminatória terá confrontos nas categorias Aspirante e Principal, com partidas distribuídas entre os dois campos.
Domingo (15/11) – Campo do Santos Dumont, Aeroporto
- 12h45 – Aspirante: Botafogo do G. Carone x Santos Dumont
- 14h45 – Principal: Villarreal x Náutico do N. S. Apar.
Domingo (15/11) – Campo do Itabirense, São Luiz Gonzaga
- 8h – Buraca do União x Família Sem Freio (jogo adiado da primeira fase)
- 12h45 – Aspirante: Juventude do Zumbi x Villarreal
- 14h45 – Principal: Rhuan City x Operário SLG
Sexta-feira (20/11) – Campo do Itabirense, São Luiz Gonzaga
- 12h45 – Aspirante: Santos do Zumbi x Buraca da União ou Família Sem Freio
- 14h45 – Principal: Santos do Zumbi x Buraca da União ou Família Sem Freio
Sexta-feira (20/11) – Campo do Santos Dumont, Aeroporto
- 12h45 – Aspirante: Buraca da União ou Família Sem Freio x Máster do Bela Vista
- 14h45 – Principal: Buraca da União ou Família Sem Freio x Máster do Bela Vista
Com a definição dos últimos classificados, a competição seguirá para a fase eliminatória, reunindo as equipes que avançaram na disputa pelo título municipal.
O Campeonato Municipal de Futebol Amador tem como objetivo incentivar a prática esportiva, fortalecer o futebol nos bairros e comunidades e promover a integração entre atletas e torcedores de Cachoeiro.
Leia também: Novo Park vence na estreia e inicia trajetória positiva no Estadual de Futsal
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726